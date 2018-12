Våpenjegerne jakter på 68.000 våpen politiet ikke aner hvor er

I tillegg til våpen i dødsbo er 25.000 våpen meldt tapt eller savnet, og over 4000 er registrert på utvandrede eiere.

Det betyr at det i Norge finnes nesten 100.000 våpen som man ikke med sikkerhet vet hvor er.

Det er politimesteren i de enkelte politidistriktenes ansvar å sørge for at man har kontroll på våpen i distriktene.

For å få kontroll på dette har Øst politidistrikt nå tatt grep.

Seks pensjonerte politimenn har siden mai jobbet målrettet for å spore opp våpen i dødsbo. «Våpenjegerne» har siden prosjektet startet, fått tak i litt over 1000 våpen.

Omfattende etterforskning

– Man kan kanskje bruke ordet jeger, men vi jakter på en helt annen måte enn begrepet skulle tilsi. Vi jakter i systemer, dokumenter og registre, sier Villy Meier, som er en av politipensjonistene som jobber med å spore opp våpen i dødsbo.

Siden ma har pensjonistene avsluttet over 840 saker, og sendt ut 2400 brev til arvinger av tidligere våpeneiere. Idag er det registrert rett over 5000 våpen i dødsbo i Øst politidistrikt.

Rachid Elazhari leder våpenkontoret i Øst politidistrikt. Foto: André Riise/ TV 2.

– Vi har saker helt tilbake fra 1960 som ikke er ryddet opp i. sier Rachid Elazhari, leder for våpenkontoret i politidistriktet Øst.

Han forteller videre at arbeidet er tidkrevende og krever mye ressurser.

Ulik praksis

Ikke alle politidistriktene har iverksatt tiltak på samme måte som Øst politidistrikt. I Riksrevisjonens rapport om politiets behandling av våpensaker for 2017, er et av hovedfunnene at distriktene fører ulik praksis på våpenområdet.

– Vi ønsker at alle politidistriktene skal få på plass en lokal systematikk som gjør at vi kan følge dette bedre opp. Vi ser at noen har vært gode over tid, andre begynner å bli gode nå, sier Kristin Kvigne, assisterende direktør i Politidirektoratet.

Samtlige politidistrikter opplyser til Riksrevisjonen at det i 2017 ikke hadde vært noen form for kontroll på våpenområdet de siste tre-fire årene.

– Vi har vært tettere på i 2018, men jeg vil understreke at det er den enkelte politimesterens ansvar å sørge for at dette følges opp, sier Kvigne.

Arvingens ansvar

I det øyeblikket en våpeneier dør, er våpenet å betrakte som ulovlig. Politiet mister også kontroll på hvor våpenet befinner seg når eieren dør.

Et våpen skal ved eierens bortgang enten destrueres, omregistreres eller selges. Først etter dette er våpenet tilbake innenfor politiets kontroll. Det er arvingens ansvar å sørge for at dette blir gjort.

– Det å arve et våpen betyr ikke at man arver tillatelsen til å inneha våpenet. Det betyr at når man får et våpen i hende gjennom arv, må ta kontakt med politiet for å få det i lovlige former, sier Kvigne i Politidirektoratet.