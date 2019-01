Saab gikk konkurs i 2011, etter at problemene i flere år hadde tårnet seg opp for den svenske bilprodusenten.

Selv om Saab kanskje ikke laget verdens beste biler, så hadde de noe litt eget og udefinert over seg. Kall det gjerne sjel, sjarm eller karisma. De skilte seg rett og slett litt ut fra den gemene hop av ofte litt kjønnsløse biler.

Nå begynner det altså å bli mange år siden vi kunne kjøpe nye Saab-eksemplarer. Men undrenes tid er ikke forbi. Forleden dukket det opp det vi vil kalle en helt "eske-ny" Saab hos en tidligere italiensk forhandler.

Siste "nye" 9-3?

Bilen er ifølge forhandleren, Zanetti Omero & C. Snc, en av de absolutt siste Saab-modeller, som ble produsert på fabrikken i svenske Trollhättan. Det er vel grunn til å tro at akkurat denne bilen også er den siste fabrikknye Saab 9-3 man noen sinne vil kunne få kjøpt? Vi tror det.

Bilen har kun 90 kilometer klokket inn på telleverket og det er vel med det liten grunn til å tvile på at den er som ny.

Kilometerstanden er vel omtrent det bilen har gått; ut av fabrikken, ut og inn av båter og annen transport – og ut og inn av en bilbutikk i Italia. Den var tidligere Saab-forhandler.

Saab 9-3 er i ferd med å bli en klassiker.

Akkurat denne bilen har en 1,9 liters turbo-dieselmotor på 130 hestekrefter og manuelt gir. Den klarer Euro 5 utslippskravene og den har et offisielt dieselforbruk på 0,45 l/mil. Bilen er utstyrt med skinninteriør.

Prisen som forlanges er 31.000 euro, eller drøyt 300.000 kroner. Pluss moms og norske avgifter, så klart.

Se hele annonsen og alle bildene her: ​

Denne Saaben er unik med bare 90 kjørte kilometer. Nå skal den selges. Faksimile fra autoscout24.it

– Det sære og det individuelle taler for...

Etter at vi i Broom.no testet akkurat en slik bil, helt tilbake i 2009, skrev vi blant annet følgende:

Saab 9-3 faller mellom mange stoler og har også alderen mot seg. I starten drømte Saab om å konkurrere mot premium-merker som BMW og Audi, men det ble med drømmen.

I stedet har 9-3 nå en stri tørn mot nyere (og større) konkurrenter som Ford Mondeo, VW Passat og Citroën C5. Det blir for mye gjennomsnittlig, både på plass, komfort, kjøreegenskaper og det meste annet.

Det som taler for bilen, er det litt sære og individuelle som Saab fortsatt utstråler på design og smarte løsninger. Interiør og dashbord kunne ikke tilhørt noe annet bilmerke. Det er et stort pluss – bare så synd at Saab ikke har hatt (eller fått) råd til å oppdatere og holde det moderne. Les hele testen her:

Håper den får et godt hjem

Historien om den unike italienske Saaben som nå skal selges forteller ikke noe om hvorfor den ble gjemt og glemt. Men det gikk fort mange steder da Saab endte i konkurs. Forhandlerne fikk ikke lang tid å omstille seg på. Kanskje ble dette eksemplaret midlertidig parkert – men så glemt når det kom andre ting som krevde tid og fokus.

Det gjøres også et nummer ut av at prisen i dag ikke er høyere enn en det den kostet ny. Det er ganske spesielt, når denne Saaben må kunne anses for å være et unikt samlerobjekt.

Vi håper uansett at Saaben får et godt hjem i framtiden og at den nye eieren steller godt med den.

