Therese Johaug mistet med utestengelsen VM i Lahti og OL i Sør-Korea. Hun er usikker på om det forlenger eller forkorter karrieren.

– Jeg vet ikke. Svaret blir både ja og nei. Ja, fordi jeg mistet to mesterskap, jeg har ikke konkurrert på lenge og det kan gi meg motivasjon til å satse lenger. Og nei, fordi jeg har sett hvordan et liv uten toppidrett kan være. Og livet har mer å by på enn det jeg holder på med nå.

– Har lyst til å stifte familie

Det sier Therese Johaug når vi ber henne reflektere over livet akkurat nå. Og hun legger ikke skjul på at utestengelsen etter dopingdommen har satt sine spor.

– Jeg ser jo nå at det er et spesielt liv vi lever. Reiser rundt omkring i Europa, helg etter helg, bor på hotell, trener litt, spiser litt, går renn, hviler, ligger på rommet og surfer litt på telefonen. Det er et veldig ensformig liv!

– Din venninne, Marit Bjørgen, har stiftet familie. Du selv begynner å bli «godt voksen», tenker du noe over den delen av livet?

– Jeg har passert 30 og hvis jeg har lyst til å gjøre andre ting, så begynner klokka å tikke. Jeg har jo lyst til å stifte familie og har ikke mange år på meg. Det er en tid for alt, sier Therese Johaug.

– OL-gull betyr ikke så mye som før

– Et eventuelt ønske om individuelt OL-gull, «kolliderer» det med familieplanlegging?

– Det viktigste for meg er ikke OL! Det er gleden i idretten. Og den følelsen jeg har nå: gleden ved å komme tilbake på topp. Om det er verdenscuprenn eller OL er ikke viktig. Jeg kjenner at et OL-gull ikke betyr så mye som før. Fordi jeg har opplevd ting som ingen andre har. Jeg har vært i en situasjon i livet mitt hvor jeg virkelig har kjempet med meg selv. Og da blir ikke en OL-medalje lenger alt.

Sportslig kan Johaug være på vei mot en kopi av «eventyr-året» 2016, da vant hun 17 verdenscuprenn!

– Det var nok min beste sesong, og du skal både være god og ha litt tur for å holde så høyt nivå gjennom en hel sesong, sier Johaug.

Søndag tok hun sin sjette individuelle seier i verdenscupen siden comebacket. Hun leder naturligvis også sammenlagt, og hun var også med på å vinne verdenscupstafetten på Beitostølen.