– Vi må si til alle kvinner som føder, at den dagen barnet ligger der, får de 300.000 kroner inn på konto. Det er et beløp som jeg tror ville satt fart i gutta boys, sier Aune Sand.

Utspillet kom under avisrunden på Nyhetskanalen lørdag morgen, der et panel diskuterer aktuelle saker. Utgangspunktet var en kommentar signert VGs politiske redaktør Hanne Skartveit.

Baby-underskudd

I lørdagens avis tar Skartveit opp dilemmaet om at norske kvinner føder stadig færre barn, til tross for at støtteordningene er rausere enn noen gang.

I fjor fikk norske kvinner i snitt 1,62 barn, noe som er langt under de 2,1 barna hver kvinne må få for å opprettholde befolkningen.

«Er det et problem, egentlig? Svaret er ja. Med den kommende eldrebølgen og enda færre unge til å møte den, står velferdssamfunnet i fare», skriver Skartveit.

– Gi dem penger

Aune Sand mener et raust økonomisk tilskudd kan føre til flere barn i kongeriket.

– Det er veldig mange alenemødre som ikke får endene til å møtes og er bekymret for økonomien, så det handler om økonomi og trygghet for at de skal legge seg opp i dynene sånn at vi menn kan krype opp en sen vinterkveld og gjøre det som er vår jobb, mener Sand.

– Passer aldri

TV 2-programleder Linn Wiik, som også tok del i debatten på Nyhetskanalen, undrer på om de lave fødselstallene skyldes at folk er litt for egoistiske.

– Som Hanne Skartveit skriver, så har vi støtteordninger og masse økonomiske incentiver sammenlignet med andre land så jeg tror kanskje det handler om at vi er litt for egoistiske, sier Wiik, som selv venter barn.

– Vi har egentlig ikke plass til barn i livet vårt. Jeg er nå 34, og det er aldri noe bra tidspunkt å få barn, for du skal jobbe og ta utdanning, det er så mye annet å finne på at egentlig er det ikke plass til det lenger.