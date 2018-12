– Møter somalisk ungdom som nesten skryter av å skulle bli Nav-klienter

– Hvorfor er det så krevende for norske myndigheter å få akkurat denne innvandrergruppen ut i jobb?

– Vi prøver å få svar på det. Det kan skyldes mange ting, men vi må bare erkjenne at for få er i arbeid og at det skyldes mangel på språkkunnskaper og kvalifikasjoner, sier Helleland.

– Må tenke utradisjonelt

Fremover vil statsråden jobbe med å utarbeide en ny strategi for å som skal styrke barns mulighet for sosial mobilitet.

– Tilbakemeldingene er at man må ha mannen med. En innvandrerkvinne kommer seg ikke ut i arbeid hvis ikke mannen støtter det, sier Helleland.

– I tillegg er det avgjørende å forstå hvor viktig dette er for familien og for det norske samfunnet. Der tror jeg at det er litt å hente, fortsetter Helleland.

Hun vil ha sosiale entreprenører, frivillige og næringslivet med på arbeidet med en ny strategi. Statsråden mener også det er viktig at kvinnene får utnyttet den kompetansen de allerede innehar.

– Matlaging er et eksempel på noe som står sterkt i mange kulturer, og veldig mange av kvinnene er flinke til dette og liker å lage mat. Det å for eksempel jobbe frivillig på fritidsklubber eller i skolen og få betalt via Nav, er noe som mange kvinner vil kunne ønske, sier Helleland.

– Vi må tenke utradisjonelt, og det viktigste er å få en forståelse for at det ikke er noe annet som hindrer somaliske kvinner å være i arbeid. Norge er et likestilt samfunn, og det er en grunnleggende verdi som står veldig sterkt. Alle kvinner, uansett bakgrunn, skal kunne leve likestilte liv, sier statsråden.

Lover ny strategi

Statsråden tar sikte på å legge fram den nye strategien i løpet av 2019.

– Her vil det komme oppfølging fra regjeringen, sier Helleland.

Minoritetsrådgiver Beegsi håper at regjeringen også vil ta hensyn til flere aspekter i den nye strategien.

INNSPILL: Statsrådene møtte norsk-somaliere på Tøyen i Oslo for å få innspill om integrering og sysselsetting. Foto: Larsen, Håkon Mosvold/NTB Scanpix

– Regjeringen er veldig presise på arbeidslinjen sin med at alle skal ut i arbeid. Men mange av disse kvinnene har bagasje og har ikke økonomien på stell. De tenker svært lite på fremtiden og livet fremover, sier han.

– Jeg mener at man må hjelpe dem med de problemene de har først, før man presser de ut i jobb, sier Beegsi.

Han mener også at det må jobbes med en bredere holdningsendring.

– Folk må ta kontroll over sitt eget liv og ikke vente på at Nav eller noen andre skal gjøre det. Mange av disse menneskene tenker at den norske staten skal ta vare på dem. Hvis en somalisk mann får uførepensjon ganske lett, eller en somalisk kvinne får noen ekstra ytelser fra Nav, så sprer de kanskje ordet videre, sier han. ​

– Tror du at man kan klare å snu trenden?

– Det tror jeg absolutt. På bare ti år har man kommet utrolig langt. Det er mange andre- og tredjegenerasjons somaliere som tar høyere utdanning og begynner å forstå det norske systemet. Dette er ikke et problem som kommer til å vare evig, mener Beegsi.