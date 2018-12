Tyvene fikk med seg selve smultringmaskinen som var installert i vogna.

Maskinen har en verdi på hele 175.000 kroner, melder Øst politidistrikt på Twitter.

Tyveriet skjedde en gang mellom klokken 22 fredag og klokken 10 lørdag formiddag, sier operasjonsleder Tom Sandberg til TV 2.

Tyveriet ble oppdaget da smultringboden skulle åpne utenfor Vestby storsenter lørdag.

Politiet har sikret seg opptak fra overvåkingskameraer på stedet. Eieren av smultringvogna sier tyvene er fanget på film.

– Det var to menn med en tralle. De to løftet smultringmaskinen over på tralla og trillet avgårde, sier smultringbaker Gunn-Berit Wetting.

– Dette er ergerlig. Vi har mange kunder nå før jul, men det blir ikke flere smultringer i år, dessverre.

SALIG RØRE: Slik så det ut etter tyvenes herjinger. Foto: Privat

SMULTRINGMASKINEN: Dette er maskinen som er blitt borte. Foto: Privat