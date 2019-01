Koreanske Kia var tidlig ute med elbil. Deres kompakte, firkantede og ganske kule Soul har solgt veldig bra her hjemme. Faktisk så bra at den norske importøren tidvis har hatt problemer med å skaffe nok biler til elbil-hungrige nordmenn.

Men Kia stopper ikke der. Deres e-Niro er en bil noe midt mellom en SUV og en tradisjonell stasjonsvogn.

En fornuftig, folkelig og ujålete bil som allikevel er moderne med tanke på både sikkerhetssystemer og utstyr. Ikke minst har den lang rekkevidde på hele 455 kilometer, etter den nye WLTP-målemetoden.

Kia e-Niro gjør langt på vei samme jobb som Tesla Model X, Jaguar I-Pace og Audi e-tron, men til halve prisen ...

Dette er søt musikk i mange nordmenns ører og ventelistene er deretter. Tusenvis står i kø...

Vi var for kort tid siden i Frankrike og testet den spennende nykommeren. Les mer om det her.

Vi har også samlet et lite knippe fakta om den nye Kia e-Niro:

Effekten er på 240 hk og rekkevidden på 455 kilometer.

1. Med rubb og stubb ...

Kia e-Niro koster 377.000 kroner. Da snakker vi om topputgaven, som allerede har rubb og stubb av utstyr om bord. Alt fra oppvarmet ratt, til automatisk nødbrems, LED-lys og til skinnseter og oppgradert stereo som standard. Legg til vinterhjul, glasstak og metallik lakk, og du har bilen på veien for under 400.000 kroner.

2. Vente, vente og vente ...

Det er jo aldri så godt at det ikke er galt for noe... Rundt 100 norske kunder fikk sin e-Niro før nyttår. Rundt 100 til får bil i januar og Kia tør ikke love mer enn 2.000 biler hit til berget i løpet av 2019. Det vil si at mange norske kunder fortsatt må smøre seg med en god dose tålmodighet.

I år skal julegavene frem på en helt ny måte

Til Norge kommer kun topputgaven. Det vil si MYE utstyr, som alltid i en ny Kia.

3. Batterimangel ...

Det er jo en grunn til at ting er som de er. Ventingen skyldes ikke at Kia ikke kan lage nok biler. Der skyldes rett og slett at de ikke klarer å få tak i nok batterier fra sine underleverandører. Det er de ikke alene om å slite med om dagen. Det er ofte batteriene som er "proppen".

4. I 2020

Dette betyr i praksis at de mer enn 6.000 norske kundene som har betalt 7.777 kroner for å sikre seg en plass i Kia-køen må vente til 2020 før de stolte kan kjøre nykommeren opp på gårdsplassen ...

Eier du en Kia? Fortell oss om det her:

5. Ikke firehjulsdrift

Kia e-Niro ser litt ut som en SUV. Men den har altså ikke firehjulsdrift, men forhjulsdrift. Bilen har rett og slett ikke plass til en elektrisk motor på bakakselen. Det kan jo kanskje gi noen utfordringer på vinterveiene for enkelte brukere.

6. Varmepumpe

Men om du ikke skulle komme opp kneika en glatt og kald vinterdag, så vil du i alle fall ha det varmt i bilen. Norge får som, eneste land i verden, varmepumpe som standardutstyr i e-Niro.

7. Takker nei til mindre batteripakke

e-Niro produseres også med en mindre batteripakke (39,2 kWh - mot 64 kWh) og med en mindre motor på 136 hestekrefter (mot 204 hestekrefter i de "norske" bilene). Denne, som har en rekkevidde på 289 kilometer, kommer ikke til Norge – i alle fall ikke ennå ...

Billig elbil med STOR plass? Jo, den finnes!

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves sies det. Regn med ca. to års ventetid på denne.

8. Tre varianter

Kia produserer sin e-Niro i tre utstyrsversjoner. Til Norge kommer, som nevnt, kun topputgaven, det er jo gjerne den vi nordmenn kjøper uansett. Om interessen og etterspørselen er stor nok, vil den norske importøren se på muligheten for å ta inn en billigere variant i tillegg.

9. Krok i rumpa?

Tilhengerfeste er viktig for mange nordmenn og det er teknisk fullt mulig å montere dette på bilen. De første bilene som kommer til Norge får ikke det. Ifølge produktsjef Alper Celik hos Kia pågår det for øyeblikket testing med henger for å se hvor mye dette reduserer rekkevidden på vinterføre. Kanskje vil hengerfeste bli tilgjengelig neste år og ryktene sier en hengervekt på ca. 1.250 kg.

10. Kia app.

Veldig mange elektriske innretninger kan etter hvert styres via en app. Men ikke Kia e-Niro. I alle fall ikke enda. En helt ny app skal være klar neste år. og med den skal man kunne sjekke lading, hvor bilen er, kunne låse opp og igjen og en del andre funksjoner. De bilene som nå leveres uten app vil ikke kunne oppgraderes uten at hele infotainment-enheten byttes ut. Det blir dyrt.

Denne appen kan kanskje være et lite plaster på såret for alle dem som står langt bak i vente-køen for å få sin Kia e-Niro.

Les hele testen vår av Kia e-Niro her:

Video: Sjekk ut denne elbil-duellen.

​