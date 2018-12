– Regjeringen skaper kaos om innvandringspolitikken

Torsdag hamret Fremskrittspartiets stortingsgruppe løs på sin egen regjering i Stortinget.

Striden er FNs migrasjonsplattform, som Frp mener vil legge føringer for norsk innvandringspolitikk.

– Det er mange formuleringer i denne avtalen som ikke er bare er problematisk, men går direkte imot norsk innvandringspolitikk. Vi forplikter oss til å endre norsk politikk. 29 ganger i dokumentet står det at vi forplikter oss til ditt og vi forplikter oss til datt, sa partiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim.

Stortinget stemte torsdag over et forslag om ikke å slutte seg til avtalen. Kun Frp stemte for.

– Avtalen hevder gjennomgående, uten reservasjoner eller dokumentasjon av noe slag, at innvandring er positivt, både for avsender og mottakerlandene. Det er en blank løgn, sa Christian Tybring-Gjedde fra talerstolen.

– Når man sier at denne avtalen ikke endrer noe, er det forunderlig at våre fremste samarbeidsland mener at avtalen endrer mange ting. Den endrer alt når det gjelder migrasjon, fortsatte han.

Høyre og Fremskrittspartiet er dypt uenig om avtalen vil legge føringer for norsk innvandringspolitikk.

– Vi har studert FNs migrasjonsplattform grundig. Det er ingenting i plattformen som svekker vår suverenitet, sa utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

– Kaos

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, mener Tor Mikkel Wara bør trekke seg hvis han er enig med stortingsrepresentantene.

– Regjeringen har skapt fullstendig kaos om norsk innvandringspolitikk. Representantene sier avtalen vil endre alt, mens Tor Mikkel Wara i Stortinget ikke kan avklare om han er enig med eget parti, sier Gharahkhani til TV 2.

– Er Wara enig med representantene i at Norge mister kontrollen over egen innvandringspolitikk? Da bør han gå av umiddelbart, sier Ap-talspersonen videre.

Han mener det er alvolig at regjeringen fremstår splittet «i et så betent tema som innvandring».

– Frp driver et høyrepopulistisk spill og skremmer, men tar ikke ansvar for det de mener, sier Gharahkhani.

– Også i Stoltenberg-regjeringen tok jo partier dissens?

– Det gjaldt reelle saker som faktisk skulle til Stortinget før behandling. Her snakker vi om forhold som ikke hører hjemme i Stortinget, som regjeringen ifølge grunnloven har ansvar for å løse selv, men det greier de ikke. Og ikke bare det, de er så er uenige om virkeligheten at det ene regjeringspartiet krever å få saken til behandling i Stortinget for å skape ytterligere spill og splid.