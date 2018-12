Hendelsen skal ha skjedd i en lavvo på «Lille Gratishaugen» ved hoppanlegget, opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB klokken 3.

Politiet ble varslet av både vitner og AMK klokken 2.29.

Klokken 3.15 forteller Engeseth at politiet har kontroll på våpenet som de mener ble brukt, og at alt tyder på at det er snakk om knivstikking.

– Vi jobber ut ifra at dette er drap, sier han til NTB.

Han kan ikke opplyse om kjønn eller alder på personen som ble knivstukket. Pårørende var fortsatt ikke varslet klokken 4.45.

– Krimvakta er på stedet, i tillegg er krimteknikere på tur. Åstedet er sperret av, og vi jobber med taktisk og teknisk etterforskning, sier operasjonslederen.

AVHØRT PÅ HOTELLET: Vitner ble tatt med til Scandic Holmenkollen Park, som ligger i nærheten av åstedet. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

Sosial sammenkomst

Lavvoen eies av skiforeningen og kan ifølge deres nettside leies. TV 2 erfarer at det var et julebord i en bedrift på stedet fredag kveld, og at hendelsen skjedde idet festen var i ferd med å runde av ved 02-tiden.

Det skal ha vært mange vitner til hendelsen, og flere skal være i sjokktilstand etter det som har skjedd.

Operasjonsleder Christian Krohn Engeseth ønsker ikke å si noe om relasjonen mellom den fornærmede og den pågrepne mannen i 30-årene.

Vi jobber på stedet med teknisk og taktisk etterforskning. Kriminalteknisk er på vei så åstedet vil forbli avsperret inntil de har gjort sine undersøkelser. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 15, 2018

– Det kan jeg ikke gå inn på nå, sier han.

Engeseth ønsker heller ikke å si noe om foranledningen til drapet.

– Akkurat nå er vi i en akuttfase, og det er altfor tidlig å si noe om hendelsesforløpet.

Vitner avhøres

Vitner på stedet er blitt tatt med til Scandic Holmenkollen Park.

– De ble tatt med dit både for å få dem bort fra åstedet og for å få dem inn i varmen. De avhøres nå på hotellet, samtidig som ambulanse er på stedet for dem som trenger oppfølging av helse, sier han.