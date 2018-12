– Jeg undrer meg. Norge er et rikt land og bør ha mulighet til å gi alle det samme tilbudet, det sier professor Ann Tabor ved Rigshopsitalet i København.

Slik reagerer en av Danmarks fremste fostermedisinere på 38-års grensen for fosterdiagnostikk som praktiseres i Norge.

Gikk fort fra aldersgrense

I Danmark droppet de aldersgrense for 14 år siden.

– Vi hadde 35 år helt frem til 2004. I dag får alle gravide som får gratis første trimester risikovurdering, forteller Tabor om systemet med tilbud om tidlig ultralyd og en blodprøve til alle gravide for å vurdere risiko for sykdom hos fosteret. Hvis man har en risiko over 1 til 300 får man tilbud om morkakeprøve eller NIPT(blodprøve for å se etter kromosomfeil).

Som TV 2 har fortalt går flere fostermedisinere i Norge ut mot 38-årsgrensen. Aldersgrensen ble satt i 1983 ut fra datidens kapasitet som skulle bygges ut.

– Diskriminerende

I Danmark kaller Norges 38-årsgrense for diskriminerende.

– Det er da ingen grunn til å diskriminere yngre kvinner. Alle bør få samme tilbud. Vi vet at det er større risiko for de over 35 år, men vi opplever at kvinnene setter pris på å få selv ta valget og nå har vi mer presise metoder og derfor er det ingen grunn til å ha aldersgrense, sier Tabor.

Og nå vil Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkhol at aldersgrensen vurderes på nytt.

– Vil dere fjerne 38-årsgrensen?

– Ja, det vil vi. Det er den faglige anbefalingen. Også syns vi også det er viktig at vi innhenter ny kunnskap om den 35-årsregelen er den samme begrunnelsen i 2018.

– Hvorfor skal ikke alle få mulighet til å undersøke dette?

– Det er en markant økning i risiko ettersom mødrene blir eldre. Og fra 35 år er det større sannsynlighet for at man har alvorlig sykdom hos fosteret.