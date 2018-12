Per Magnus forsker på den nye folkesykdommen infertilitet, problemer med å få barn som rammer stadig flere.

– Det gir både psykiske problemer og nedsatt livskvalitet, sier Magnus som er leder for Senter for fruktbarhet og helse, et senter ved Folkehelseinstituttet.

Rundt 20 prosent av befolkningen opplever problemer med å få barn, men kunnskapen om hva alder gjør med fruktbarheten er begrenset.

– Vi mener det absolutt er grunn til å ha mer bevissthet og kunnskap om fruktbarhet, kanskje ta det inn i seksualundervisningen i skolene, sier han.

Endrer seg med alder

Magnus mener ungdommer og unge voksne må få vite mer om fruktbarhet på skolen. Og ikke bare lære om hvordan man skal beskytte seg.

– Det er fint med god kunnskap om hvordan man unngår å få barn, og for å unngå uønskede tidlige graviditeter. Men samtidig er det viktig å lære om hvordan man kan få barn og hvordan fruktbarheten endrer seg med alder, sier Magnus.

I Danmark har Sex og Samfund som driver den danske seksualundervisningen nå fått utvidet sine programmer til også å ha opplæring i fertilitet og fokus på hvilke problemer man kan støte på.

– Vi har vært opptatt av å få ungdommene til å forstå at man kan kanskje ikke få barn hele livet slik mange har trodd. Vi må være klar over konsekvensene ved å vente; med en redusert fertilitet hos kvinnen og en redusert sædkvalitet hos mannen, kan det lett gå galt, sier professor ved Fertilitetsklinikken ved Rigshospitalet i København Søren Ziebe til TV 2.