Sverige er klart mye bedre enn Norge i sprint for kvinner i langrenn. Er det Norges landslagstrener som har skylden?

Ole Morten Iversen var trener for de svenske løperne i to år før han overtok det norske mannskapet denne sesongen.

– Jeg skal ikke ta på meg æren for det, nei. Når det gjelder sprint så følte vi da jeg var trener i Sverige at vi var det beste sprintlaget. Det jobbes godt i vårt naboland, Det ser vi på resultatene så langt denne sesongen. Det er jo svensk dominans, forklarer Ole Morten Iversen.

– Vi liker jo ikke å bli slått av svensker?

– Selvsagt ikke, men samtidig har vi jævlig godt av det. Det er jo en grense, mener jeg, for hvor lenge man kan være best. Litt juling betyr at vi må skjerpe oss for å blir bedre. Jeg tror at de norske løperne liker utfordringen de nå har fått med så mange gode svensker, men vi liker jo ikke å tape.

Den svakeste øvelsen

Ole Morten Iversen innser at sprint i øyeblikket nok er den svakeste norske øvelsen og med det også den øvelsen med størst usikkerhet.

– Norge har hatt Maiken (Caspersen Falla) som den eneste vi har kunnet stole på. Nå får vi håpe at det dukker opp noen unge løpere - og at de som har vært gode i sprint for få år tilbake finner tilbake til gamle takter.

Styrker laget

– Det dukket jo opp en ungjente, Kristine Stavås Skistad i sesongstarten i år. Og hun gikk seg vel rett inn på VM-laget?

– Av erfaring skal vi vel være litt forsiktig med å ta ut et VM-lag i november. Men hun har lagt inn en god søknad. Hennes hovedmål nå er junior-VM. Etter det kan hun og vi begynne å sikte oss inn mot Seefeld. Kristine er ikke bare aktuell for laget. Dersom hun holder koken utover vinteren, så er hun en styrke for laget.

Godt spørsmål

– Så til dagens 1000-kroners spørsmål: Hva har skjedd med løpere som var gode sprintere, jeg tenker på Flugstad Østberg og Uhrenholdt Jacobsen?

– Veldig godt spørsmål. Jeg har stilt meg selv samme spørsmålet og også gjort det til løperne. Det er ikke noe enkelt svar, men jeg tror at over tid så har nok løpere prioritert mer allround og hatt mindre fokus på fartsegenskaper.

– Er sjefen fornøyd med to norske løpere i finalen og en av dem på pallen?

– Ja, da er jeg veldig fornøyd.

Prolog, sprint i Davos på TV 2 i dag fra klokken 10:45