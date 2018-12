Amanda Kurtovic gikk hardt ut mot Det europeiske håndballforbundet etter at tre spillere pådro seg korsbåndskade under årets håndball-EM.

Kurtovic mistet selv hele EM etter å ha røket korsbåndet i oppkjøringen til mesterskapet. Etter å ha sett tre andre lide samme skjebne som henne i EM, stiller hun seg svært kritisk til kampprogrammet.

– Det kampprogrammet og den belastningen de har hatt, er under enhver kritikk. Det skal ikke være mulig på det nivået vi spiller, sa Kurtovic til TV 2 tidligere i uken.

Nå får Kurtovic støtte fra Sander Sagosen, som skal spille VM med håndballherrene i januar.

– Det er klart Det europeiske håndballforbundet må jo ta dette mesterskapet her som et eksempel at det kanskje er for mye belastning. Spesielt på de beste spillerne på dame- og herresiden er det kanskje for mye belastning, for det er kanskje det beste produktet vi har med de beste spillerne. Men det er klart at da skal de spille flest kamper, og det er dem det går utover, så det er kjipt å tenke på, sier Sagosen til TV 2 og legger til:

– Men vi spillere må spille hver kamp. Vi har arbeidsgivere som forventer at vi gir hundre prosent i hver kamp. Du representerer landet ditt, du skal alltid gi hundre prosent. Så det må være noen andre enn oss spillere som går ut og sier i fra.

Kampprogrammet har fått kritikk fra flere hold, blant annet fra Romanias landslagssjef, Ambros Martín. Sagosen er enig i kritikken som er kommet.

– Det er helt håpløst hvordan de har lagt opp dette her med at de har tre dager hvile, har jeg lest, og så skal de spille to kamper på 17 timer. Da er det klart at da smeller skader. Det er så kjipt for spilleren selv når det først smeller, påpeker Sagosen og viser til eksempelet med Cristina Neagu som pådro seg korsbåndskade i kampen mot Ungarn onsdag.

– Se på Neagu som nå er ute i ett år fordi at hun spilte to kamper på to dager. Det er klart det er store konsekvenser for dårlig planlegging, vil jeg si. Det er trist at det går utover oss spillere, men vi må stå i det.

– Men noen må gjøre noe med det?

– Absolutt, det er noen som må ut og gjøre noe med det, og det er håndballforbundene sammen, og Det europeiske håndballforbundet. Det er klart, noen må ta grep, sier landslagsstjernen.

Han ytrer bekymring for spillernes helse dersom ingenting gjøres, og frykter flere alvorlige konsekvenser enn de man allerede har vært vitne til.

– Produktet blir svekket av at det blir såpass mange langvarige skader. Det skal være lik belastning, kanskje på alle sammen. Kanskje litt skjevfordelt, men sånn som det er nå er det helt skjevfordelt, sier Sagosen før han legger til:

– Det er spillerne som taper på det. Å være ute i ett år koster. Det er ikke alle som kommer tilbake fra det. Så klart, så smeller en skade i ny og né, men hvis du kan unngå sånne type skader med å redusere belastningen og kanskje gjøre det bedre for spillerne, så vil alle vinne på det til slutt. For du vil ha de beste spillerne fit lengst mulig, over flest mulig år.