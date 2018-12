Passasjeren var full, krakilsk og oppførte seg truende mot besetningen. SAS-flyet måtte derfor foreta en sikkerhetslanding i Porto i Portugal.

Men før flyet rakk å lande måtte både mannskap og passasjerer stripse mannen fast til et sete i flyet etter at han blant annet hadde forsøkt å sparke ut et vindu og oppført seg slik at både barn og voksne gråt.

Det skriver Trønder-Avisa (+).

Overfor Dagbladet bekrefter informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS hendelsen.

Han legger til at mannen er politianmeldt og at han må regne med å betale for Porto-landingen selv.

– Summen varierer fra hendelse til hendelse. Slike ting medfører store ekstrakostnader som vedlikehold på fly, ombooking av billetter, hotellopphold til passasjerer som blir forsinket. I år har vi hatt et par tilfeller hvor erstatningskravet har oversteget hundre tusen, sier presseansvarlig for SAS Norge, Knut Morten Johansen, til NRK.