Bakgrunnen skal være et konfliktfylt forhold til trener Monica Knudsen, melder NRK.

– Jeg føler at jeg blir fysisk dårlig av å dra dit, og jeg gleder meg ikke til å skulle dra på trening. Der vet jeg at det kan oppstå konflikter mellom meg og treneren, sier Herlovsen til statskanalen.

Herlovsen hevder blant annet at hun er blitt anklaget for å ha sabotert treninger, og mener i tillegg at hun skal ha blitt tvunget til å trene med skade. Nå mer enn antyder hun at karrieren kan være over.

– Hvis ikke det har skjedd noe innen jul, er jeg ferdig som fotballspiller. Jeg føler meg presset av Vålerenga til å legge opp. Jeg har ikke noe annet valg, sier fotballprofilen.

Vålerenga-trener Monica Knudsen henviser på sin side til at saken "håndteres av VIFs ledelse", og opplyser videre til NRK at hun ikke har ytterligere kommentarer.

Vålerengas sportslige leder Eli Landsem tar på sin side til motmæle mot påstandene om at Herlovsen skal ha blitt tvunget til å trene selv om hun var skadd.

– Hun ble testet, og det er noe vi gjør med alle spillere som er skadet, sier Landsem til statskanalen.

Hun er klar på at det ikke er aktuelt å slippe landslagsspissen.

– Vi har skrevet en treårskontrakt med Isabell. Det har gått ett år, og det vil si at vi har to år igjen av den. Begge parter må ha respekt for kontrakter som er skrevet. Vi kan selge, men vi avslutter ikke bare kontrakten.

I tiden som har gått skal det ha vært flere møter mellom Herlovsen og ledelsen i Vålerenga. Også spillerforeningen NISO skal ha deltatt.

Herlovsen står bokført med 121 kamper og 55 mål for det norske landslaget.

