VM-sjokket : Berge tok ut Alexander (18)

Norges landslagssjef Christian Berge overrasket da han tok med 18 år gamle Alexander Blonz i håndballguttas bruttotropp til VM i Danmark og Tyskland neste måned.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Det er helt sykt. Det har ikke gått helt opp for meg. Det har gått opp for meg at jeg skal være vekk fra skolen i én måned og at jeg skal være med, men det har ikke gått opp for meg at jeg skal spille med dét laget og mot andre så gode lag, sier Blonz til TV 2.

– Jeg har fulgt ham lenge. Han har vært med på rekruttlandslaget og har en vanvittig god avslutningsstatistikk. Han er en god kontringsspiller og god bakover. Alexander har en vanvittig treningskultur. Det føltes som det var rett å ta ham ut. Jeg ønsker å ha flere kort å spille på i fremtiden, for vi har tenkt til å være gode i mange år. Alexander kommer ikke til å bli noen saftblander, sier Berge til TV 2.

– Hva kan han bli?

– Han kan bli veldig god. Det eneste gutten ønsker er å bli god. Han kommer nok dit, sier Berge.

Harald Reinkind er blant dem som må se mesterskapet fra sofakroken.

– Jeg synes Tangen har vært virkelig god i Skjern. Magnus har blitt bedre og bedre i Flensburg, og Tønnesen har vært veldig bra. Min vurdering er at de tre er litt foran Reinkind. Det var et tøft valg, men det måtte tas, sier Berge.

​– Sikkert ingen på laget som vet hvem jeg er

18 år gamle Blonz spiller for Viking på nivå to. Tidligere denne uken ble han klar for Elverum fra og med neste sesong.

– Jeg har så vidt snakket med noen som spiller på laget. Jeg vet hvem alle er, men det er sikkert ingen på laget som vet hvem jeg er. Det blir uvant, men det blir kjekt å få en rolle som yngst og lære av alle, sier Blonz, som regner med at han er inkludert i troppen som læregutt, men håper å kunne bidra.

Norges stjernespiller Sander Sagosen kjenner ikke Blonz spesielt godt.

– Vi har hørt om navnet i miljøet, men jeg har aldri møtt ham eller hilst på ham. Det skal bli morsomt å bli kjent med ham, sier Sagosen.