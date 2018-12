Seksjonssjef Terje Weggers på psykiatrisk fylkesavdeling ved Sykehuset i Vestfold hadde gått sent fra jobb dagen før. Da han kom på jobb neste morgen ble han helt satt ut av synet som møtte ham.

Hver minste lille detalj i rommet, ned til hver eneste kulepenn, var dekket med julepapir.

– Jeg stusset allerede da jeg så kontordøren, der skiltet var satt på opptatt. Da jeg åpnet døren braste jeg ut i latter, sier Wegger.

Kontorstolen, pulten, hyllene, hver eneste liten ting i rommet var møysommelig pakket inn i ulike typer julepapir.

Det var Tønsberg Blad som først omtalte julespøken.

Ringende gave

Etter latterkula hadde lagt seg begynte han å pakke ut kontorstolen. Men da ringte telefonen på pulten.

– Jeg måtte føle meg rundt på de ulike gjenstandene for å prøve å finne ut hvilken gave som ringte. Da jeg omsider fikk pakket den opp, hadde vedkommende i andre enden lagt på, sier Weggers og humrer.

Terje Weggers lurte først på om noen var sinte på ham, men fant ut at dette er gjort av ren kjærlighet. Foto: Privat

Seksjonssjefen lurte en stund på hvem som sto bak nissestrekene. Men alle han spurte svarte bare med lure smil.

Etter litt detektivarbeid fant han i ut at det var to sykepleiere som hadde brukt flere timer på å sørge for at hele kontoret hans var dekorert til det ugjenkjennelige.

Stolt sjef

– At noen har brukt flere timer på fritiden sin for å gjøre dette, satte meg helt ut. Vi jobber jo i psykiatrien og de ansatte blir utsatt for store belastninger. Da er det ekstra imponerende, og sier mye om hvor bra arbeidsmiljøet og teamfølelsen er her, når noen gjør noe slikt. Jeg er stolt av å være sjef for en slik gjeng, sier seksjonslederen.

Wegger har ennå ikke pakket opp alle gjenstandene på kontoret.

– Jeg har aldri fått så mange og store gaver før. Og det beste av alt: hver eneste pakke jeg åpner har jeg veldig bruk for i arbeidsdagen min, sier han.



​