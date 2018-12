De siste årene har kronprinsfamilien vekslet mellom å feire jul på Kongsseteren, Skaugum og familiens i Uvdal.

I år blir det jul sammen med kongeparet på Kongsseteren, som er kongeparets private eiendom på Voksenkollen i Oslo.

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland er begeistret over kongefamiliens familiebilder.

– Veldig hyggelige familiebilder. Det er en fin tradisjon at kongefamilien hvert år tar slike julebilder og deler dem med oss, sier han.

Slottets vakreste rom

Totland forteller at motivene har variert i årenes løp, det har blitt tatt bilder både utendørs og innendørs.

– I år poserer kongeparet og kronprinsfamilien i den såkalte røde salong, som vi ikke ser så ofte, men som faktisk er et av Slottets aller vakreste og mest forseggjorte rom. Så var det da også opprinnelig tenkt som tronsal. Selv synes jeg det er spennende å se det staselige rommet pyntet til jul, sier kongehuseksperten.

Totland syns alltid det er hyggelig å se kongefamilien samlet slik, og spesielt hyggelig å se hvordan de yngste vokser seg større fra år til år.

– Jeg må jo også få nevne hvor flott og hvor godt kongeparet holder seg. Hvem skulle tro at de begge fyller 82 neste år? Og jeg merker meg jo med glede de julerøde innslagene i påkledningen hos både konge og dronning. Ingen slår vår klesbevisste kongelige førstedame i slike sammenhenger, sier Totland.

Julegudstjeneste

Første juledag vil hele kongefamilien være til stede under gudstjenesten i Holmenkollen kapell.

Det var julestemning på Slottet under den tradisjonelle julefotograferingen. Bak f.v.: prinsesse Ingrid Alexandra, kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon og prins Sverre Magnus. Foto: NTB scanpix

I tiden før jul vil kronprinsesse Mette-Marit besøke arrangementet Vårt Nabolag på Dikemark Asylmottak søndag 16. desember.

Vårt Nabolag er en festival som har som mål og styrke båndet mellom asylsøkere og de som bor i nabolaget, ifølge kongehuset.no.

Dagen etter besøker kronprinsessen og kronprins Haakon foreningen For Fangers Pårørende. Arrangementet er et førjulstreff for barn, unge og voksne som har et familiemedlem som sitter i fengsel.

Dronning Sonja har i mange år gjennomført førjulsvisitt ved en institusjon eller hos en organisasjon som ikke til vanlig får kongelige gjester.

I år vil dronningen besøke barnesenteret på Ullevål sykehus fredag 21. desember.