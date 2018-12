Når politikere blir starstruck av milliardærer

Norske IT-bedrifter sa gang på gang sa at de ikke var interesserte i å flytte til Fornebu. Også forskningsinstitusjoner sa gang på gang at de ikke ville flytte til Fornebu. Men for døve ører, for Fred. Olsen & co hadde allerede fått et flertall av støttespillere på Stortinget, gjennom en oppsiktsvekkende koalisjon av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

Boliger

Men det var ikke bare kontorer til banebrytende IT-utvikling Fred. Olsen ville bygge. Neida, en stor del av området skulle selvfølgelig bygges ut til boliger. Akkurat som de andre utbyggerne ville gjøre. Men ifølge Olsen og IT Fornebu var disse leilighetene tiltenkt alle de internasjonale IT-gründerne som skulle strømme til Fornebu – fra India, California, Kina og resten av verden. De måtte jo ha et sted å bo. Motstanderne av IT Fornebu antydet da at dette liknet et rent eiendomsprosjekt, med et «samfunnsnyttig» alibi. Også dette argumentet gikk for døve ører på Stortinget hos representantene fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Og IT Fornebu fikk kjøpe området, med hjelp fra staten og delvis under markedspris.

Hva skjedde med IT Fornebu? Vel, det ble aldri noe verdensledende IT-senter. Kontorlokalene som skulle tiltrekke seg gründere og forskning, har gjennom årene vært vanskelig å fylle. Prosjektet gled sakte, men sikkert over til å bli et rent eiendomsselskap.

«Nære samarbeidspartnere»

Tilbake til Verdenshavets hovedkvarter i Røkke-tårnet: Hvem skal egentlig jobbe der, og med hva? De skal redde havet, ja vel. Røkkes Aker har antydet at Havforskningsinstituttet i Bergen og Senter for Hav og Arktis i Tromsø er «nære samarbeidspartnere». Disse har ifølge NRK blankt avvist at de vil flytte til Fornebu.

Og selv om Verdenshavets hovedkontor vil utgjøre en svært liten del av hele tårnet, så har ordføreren i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H), allerede uttalt seg svært positivt om prosjektet. Før byggesaken er behandlet i kommunen. Men allerede ved nyttår skal den politiske prosessen gå i gang. For det haster jo å begynne arbeidet, ifølge Kjell Inge Røkke og Aker.

Ledige lokaler

Når det haster så veldig, så finnes en veldig kjapp og enkel løsning: Noen hundre meter unna der Røkke nå vil bygge sitt 64 etasjer høye tårn, finner man restene igjen av IT Fornebu.



Der står det nå 1800 kvm ledige lokaler. Allerede i morgen kan Nina Jensen og hennes medarbeidere flytte inn og starte jobben med å redde verdenshavene.



Røkke kan sikkert få forhandlet seg en lav leie på lokalene også. Men det er klart, da får han jo ikke bygget de andre 58 etasjene med hotell og kontorer.



Og da er det kanskje ikke så viktig med det havet likevel?