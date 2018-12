De norske håndballjentene vant tre av tre kamper i mellomspillet, men det holdt ikke til plass i EM-semifinalen ikke etter etter å ha kommet fra gruppespillet uten poeng.

Da laget ankom Paris for å møte Sverige i kampen om femteplassen, fortalte Veronica Kristiansen om en søvnløs natt etter at håpet om nok en EM-medalje ble knust.

– Det er ikke alltid bare å behandle kroppen. Man må behandle hjernen noen ganger også. Jeg har jobbet veldig hardt og godt gjennom natten for å bli klar, sier hun til TV 2 etter at Sverige ble feid av banen i Paris.

Veronica Kristiansen brukte fridagen etter EM-fiskoen til å snakke med landslagets idrettspsykolog, Tom Henning Øvrebø.

– Jeg synes han er veldig flink til å få meg opp igjen, sier hun.

I kampen om femteplassen banket Kristiansen inn seks mål på sju skudd.

Györ-spilleren fikk åtte på børsen av TV 2s ekspert Bent Svele. Ingen utespillere var bedre, ifølge Svele.

– Jeg vet egentlig at hver gang jeg snakker med ham, blir det sånn. Jeg får en «boost». Jeg føler jeg skulle gjort det litt tidligere i mesterskapet, sier «Vikki».

– Du føler du har slitt tidligere i mesterskapet?

– Ja. Jeg har ikke slitt med at jeg tenker at jeg har prestert kjempedårlig, for det har jeg ikke. Jeg har spilt okay, men det er mer en mental sperre.

Det er første gang siden 2000 at Norge ikke tar EM-medalje. Den gang hadde Norge vært gjennom et generasjonsskifte etter Sydney-OL samme år. Norge spilte åtte strake (!) EM-finaler fra 2002 til 2016.

– Jeg synes alle kan se på de fire siste kampene at vi er et mye bedre lag enn at til å spille om femteplassen, men den var også viktig, sier Kristiansen.