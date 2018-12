Stemples som «naive» og «arrogante» etter EM-fadesen

De norske håndballjentene står utenfor semifinalen i EM for første gang på 18 år.

Norge måtte ta til takke med en femteplass etter å ha vunnet stort mot Sverige fredag.

Ettmålstapet for Tyskland i åpningskampen viste seg å koste dyrt, for uten poeng inn i mellomspillet måtte Norge ha hjelp for å nå semifinalen. Den hjelpen fikk ikke Norge.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener det er mange faktorer som spiller inn for å forklare det skuffende mesterskapet, men han trekker frem det sure tapet for tyskerne.

– Vi har hatt litt lite tid sammen og får mindre og mindre tid. Det gjorde at det ble endringer på en kjerne som har spilt lenge sammen. Det kjente vi mest på innledningsrunden, men jeg føler likevel vi skal knipe igjen og vinne mot Tyskland. Det er den kampen som avgjorde mesterskapet for vår del, sier Hergeirsson til TV 2.

​TV 2s ekspert Bent Svele er kritisk til den norske innsatsen mot Tyskland.

– De hadde utfordringer inn mot den kampen, men jeg synes de løste situasjonen veldig dårlig, byttet for mye og ikke fant eller tok de rette situasjonene. For meg virket det som de var naive, om jeg skal være snill. Skal jeg være ordentlig streng, var de arrogante, sier Svele.

Svele: – Trodde ikke de kunne tape

Svele mener det så ut som det norske laget trodde det skulle snu av seg selv i den nervepirrende åpningskampen mot Tyskland.

– Jeg har hørt fra flere her nede, inkludert kommentatorer fra fjern og nær, at Norge har sett småarrogante ut. De trodde ikke de kunne tape for Tyskland. De kom fra et VM der de byttet for lite til et EM der de hadde for stort fokus på å få i gang for mange, sier TV 2s håndballekspert.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal nekter for at de tenkte på den måten.

– Jeg føler vi snakker hvert eneste år om at åpningskampen ofte blir tung. Vi har tapt mange av dem. Jeg følte vi gikk inn veldig skjerpet. Kanskje var det spenningsnivået, at det bikket over, men da var det rart at vi ble tamme i stedet for overivrige. Det er vanskelig å vite, men det er en kollektiv greie. Det tror jeg vi skal fikse sammen, sier Oftedal til TV 2.

Hergeirsson er ikke enig i at Norge ble felt av egen arroganse.

– Nei, ikke i det hele tatt. Det er ikke arroganse slik jeg kjenner denne gjengen, hvordan vi jobber og tenker. Det er langt fra arroganse som gjorde at vi tapte for Tyskland. At det ble så jevnt og tøft, kan ha blitt overraskende og kom litt tøft på. Kampen var i en fase vi var sårbare. Det er noe annet, sier landslagssjefen, som påpeker at Tyskland så sterke ut i EM-innledningen.