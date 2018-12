Fredagens nedslående melding fra Volkswagen om at de er ute av Rallycross-VM gjør at Petter Solberg står på bar bakke inn mot 2019-sesongen.

Umiddelbart melder spørsmålene seg om hva han selv skal gjøre. Selv er han mer opptatt av å tenke på sine 30 ansatte i PSRX og hvordan disse ikke skal risikere å miste jobben sin etter at deres største samarbeidspartner i Volkswagen trekker sine rallycrossplaner inn til en elbil-satsing er på plass.

Igang med plan B

– Men Petter, nå lurer jo alle på hva du skal gjøre?

– Det kommer jeg ut med i januar. Vi har en plan i bakgrunnen. Med sponsorer og slikt. Men i dag er det nok med dette, sier Petter Solberg til Parc Fermé.

– Vi har en Plan B med alle. Og det er vi i gang med allerede. Så får vi se hvordan ting utvikler seg, sier Solberg, som bekrefter at han ikke vil gi seg bak rattet.

– Vi tenker jo på deg og rally. Polo R5 og slikt…

– Helt ærlig, jeg kan faktisk ikke si noen ting. Vi må vente litt. Det er nok det som er nå, sier Solberg, og viser også til at han i tillegg til sitt eget team tenker på sin egen sønn med både rallyprosjekt og filmprosjekt.

– Hos han er det full gass. Det må jeg si. Fy fader, det blir spennende. Det kino-greiene, det blir så bra. 2019 blir et bra år for norsk motorsport, sier Solberg, med tyngde på dokumentarfilmen rundt sin egen sønn og det budskapet og engasjementet de ønsker å nå ut med til norske fans.

Johan mot baneracing

Hva gjelder teamkamerat Johan Kristoffersson, så vet Parc Fermé at han linkes opp til WTCR, ettersom de begge har en sportslig kontrakt med Volkswagen Motorsport.

Petter Solberg har allerede sterke bånd til rallysporten, og de har investert i en Volkswagen Polo R5 som neppe bare er til pynt i garasjen i Torsby.

Men han holder altså kortene meget tett inn til brystene. På spørsmål om vi tenker både internasjonal eller nasjonalt i form av NM, så avviser han blankt å svare på dette foreløpig.

Det samme gjør kona Pernilla, som er teamsjef for PSRX. Hun har bekreftet at de har mange planer på gang, og at de er optimistiske for 2019 selv om de nå er ute av rallycrossporten inntvil videre.

– Vi var jo kjøpt en Polo, så rally er jo sånn sett en mulighet. Men vi har ikke tenkt konkret på noe enda. Vi hadde først og fremst nå håpet på å kunne fortsette i rallycrossen. Det jeg kan love er at det ikke blir stille fra oss. Det blir noe, men vi vet ikke hva, sier Pernilla.

​