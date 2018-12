Hvert år er passerer jorden rundt åtte meteorsvermer som gjør at himmelen vil vise oss en stjerneskuddstorm. I går passerte jorden inn i den kraftigste, noe som gjør at kvelden i kveld er den hvor det er flest og mest synlige stjerneskudd.

– I kveld kan være den beste dagen for å se stjerneskudd. Vi kom inn i en meteorsverm i går, som vi krysser inn mot helgen, sier Roar Inge Hansen, meteorolog og leder i Bergen Astronomiske forening.

– I går var det registrert rundt 55 stjerneskudd i timen. Det kan bli flere i kveld. Inn mot helgen derimot vil aktiviteten avta igjen. Så i kveld burde man gå ut, sier Hansen til TV 2.

Selv tar astronomi-entusiasten turen opp på fjellet for å få best utsikt over stjerneskuddene. Om du ikke bor i nærheten av fjell, fortvil ikke.

– Glem teleskop, stjerneskuddene beveger seg så fort på himmelen. Bare gå et sted hvor det er litt mørkt hvor det ikke er så mye gatelys så vil du se stjerneskuddene godt, forklarer meteorologen.

Spennende komet

Om stjerneskuddene ikke er god nok grunn til å gå ut, er det også et annet naturfenomen som vil være mest synlig på himmelen i kveld.

– Det er også en spennende komet på vei inn i himmelbildet vårt. Så i dag er den beste kvelden for å se en komet i år, opplyser Hansen.

– Kometen vil være synlig i flere uker, men er på sitt sterkeste i kveld. Den er mest synlig på den sørlige halvkule, men vi vil se den godt i Norge også, forklarer meterteologen.

Han forteller at mye avhenger av skydekke.

– Sånn det ser ut nå, er det Midt-Norge som har best sikt. Der er det meldt skyfritt. Både Vestlandet og Sør-Norge vil ha litt skydekke. Men dette kan selvfølgelig klarne opp utover kvelden, sånn at det blir veldig fremtredende der også, forklarer Hansen.

Støv fra asteroide

Han forklarer at det er støv fra en utdødd asteroide som er årsaken til alle lysstripene på himmelen.

– Det er støv på bare noen gram som kommer inn i atmosfæren våres med en hastighet på rundt 20-30 kilometer i sekundet. Her skjer det en friksjon som gir oss en kjapp lysstripe, forklarer Hansen.

Om man ikke får det med seg i kveld, har meteorologen en gladnyhet.

– Denne asteroiden er periodisk, det vil si at den passerer sola jevnlig. Det fine er at asteroiden kommer så hyppig som hvert år, så den gi et nytt lysshow om rundt ett år, sier Hansen.