Det melder nyhetsbyrået AFP på Twitter, som siterer franske påtalemyndigheter.

Det har ikke kommet noen opplysninger på hvem det fjerde offeret er. Tilstanden til denne personen hadde vært kritisk helt siden tirsdag.

Fra før er en thailandsk turist blant de drepte. Mannens kone overlevde. En fransk mann som ventet på sin familie utenfor en restaurant, ble også offer for angrepet. Den tredje drepte var en mann født i Strasbourg, med afghansk bakgrunn.

12 andre personer er såret etter angrepet, flere av dem alvorlig. Én av disse er en italiensk journalist som har blitt erklært hjernedød.

Den antatte gjerningsmannen Cherif Chekatt (29) ble torsdag kveld skutt og drept av politiet i Strasbourg etter en massiv politijakt. Da hadde Chekatt vært på flukt i to døgn.

Han ble oppdaget av franske politibetjenter mens han gikk langs Lazaret-gaten i Neudorf-distriktet.

– Dette individet passet beskrivelsen av personen som var etterlyst etter tirsdagens angrep. Da de stoppet ham, snudde han seg rundt og skjøt mot betjentene. De skjøt tilbake og nøytraliserte ham, skrev innenriksminister Christophe Castaner på Twitter torsdag kveld.

IS hevdet torsdag kveld at de stod bak angrepet og at Chekatt var en av dem, men har så langt ikke kommet med bevis på dette. Franske myndigheter etterforsker om Chekatt hadde bånd til terrororganisasjonen.

Franske etterforskere forsøker å finne ut om Chérif Chekatt fikk hjelp da han rømte etter angrepet i Strasbourg. Sju er fortsatt i politiets varetekt.

Frankrikes påtaleansvarlige i terrorsaker, Remy Heitz, opplyser på en pressekonferanse fredag at fire av dem som sitter i varetekt, er medlemmer av familien til Chérif Chekatt. Dette skal være hans foreldre og to brødre.

I tillegg er en nær venn av ham satt i varetekt. Der skal han ha overnattet natten før angrepet tirsdag.

– Vi ønsker å rekonstruere de siste 48 timene for å finne ut av hvorvidt Chekatt har fått hjelp, sier Heitz.



(TV 2/NTB)