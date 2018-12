Han er en av landets aller beste skihoppere, men er foreløpig langt fra så kjent og folkekjær som sin oldefar Torbjørn Egner.

– Jeg skal prestere bra, og bør nok minst ta et par OL-gull, for å komme dit, ler han.

Men Egner Granerud er svært stolt av å være oldebarnet til hele Norges Torbjørn Egner, og har et nært forhold til alt oldefaren har skrevet.

– Jeg tror jeg har et enda sterkere forhold til det enn de fleste. Effekten av å ha Torbjørn Egner på toppen av et familietre gjør at familien vår er mye mer samlet enn det familier ellers er. Vi har familietreff annethvert år der alt av slekt er med. Vi er vel 48 stykker totalt, og det gjør at vi har et veldig godt samhold, forteller Granerud.

Hakkebakkeskogen

En av hans Egner-favoritter er dyrene i Hakkebakkeskogen.

– Den tegnefilmen som kom i 2016 synes jeg var veldig bra. Den var kul rett og slett, og de som lagde den gjorde en fantastisk god jobb.

Hjemme i leiligheten i Trondheim har han blant annet sengetøy med motiver fra Hakkebakkeskogen, og dessuten putevar med blant annet Kardemommeloven.

Vi utfordret derfor oldebarnet om å plassere gutta på hopplandslaget inn i Hakkebakkeskogen, og hvem som kler hvilken rollefigur best.

Reven:

Daniel Tande tror jeg må bli reven. Han har litt slentrete stil, og bruker ofte caps. Det gjør reven også. Så har han litt flagrende hår bak, så Tande må bli reven.

Brumlemann:

Jeg selv må nok bli Brumlemann. Jeg er litt vimsete og blir litt borte. Jeg trenger ofte litt hjelp til litt småting. Hele avslutningen av Hakkebakkeskogen er jo at man skal redde Brumlemann etter at han blitt kidnappet. Men det har jeg heldigvis ennå ikke blitt, smiler Granerud.

Elgen:

Jeg tror Robert Johansson må bli elgen. Jeg ser for meg at det er elgen som er mest sannsynlig til å anlegge bart.

Bestemor Skogmus:

Hun kunne jo fly, så da gir jeg den rollen til Anders Fannemel. Det er rett og slett fordi det er han som har hatt verdensrekorden i skiflyging lengst av oss på laget.

Klatremus:

Klatremus skriver jo sanger, og er en kreativ type. Og Johann André Forfang lager jo gjerne videoer og litt blogger, og er en kreativ type. Så da får han rollen som Klatremus.

Bamsefar:

Så har vi da Andreas Stjernen til slutt. Han er vel den som er nærmest femti år av oss, så da er det naturlig at han blir Bamsefar, ler Granerud.