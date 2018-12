90.000 barn gruer seg til jul. De vet at mamma eller pappa kan komme til å drikke mye alkohol i løpet av julefeiringen.

– Jeg husker at jeg fulgte med når flaskene kom frem. Mamma pleide å gjemme dem under bordet ved stolbeinet. Etter hvert som kvelden kom ble flaskene tommere og tommere, og jeg ble mer og mer usikker, forteller Kristin Angvik Dahlum (49).

Fra den julen Kristin fylte ti og videre gjennom tenårene, var julen noe hun gruet seg til.

– Du blir redd, og du får en utrygghet. Jeg følte meg uønsket, og som et barn som ikke skulle ha levd, sier hun til TV 2.

For Kristin var det verste at hun ikke følte seg sett.

– Det er vondt når ens egen mamma som skal være det tryggeste og beste i hele livet, ikke klarer å ta ansvar for deg, sier hun.

Håpet forsvant aldri

Hun husker godt minnene fra julefeiringen. Redselen for hvordan kvelden kom til å bli.

– Jeg tenkte hvert år at «i år kommer det til å gå bra». Det er jo slik man er som barn, man har tro på sin egen mor og håper og vil så inderlig det beste, sier Kristin.

Men det gikk sjelden bra. År etter år endte Kristin julekvelden på jenterommet, skuffet over at julekvelden nok en gang endte slik.

– Jeg ble glad hvis julegaven var en bok, så jeg kunne rømme til rommet for å lese, så jeg fikk litt fri.

VONDE MINNER: Kristin synes det er tungt å tenke tilbake på de verste minnene fra barndommen. Likevel synes hun det er viktig å prate om temaet. Barn i samme situasjon skal vite at man ikke er alene om usikkerheten og redselen. Foto: Magnus T. Midthun/TV 2

– Vis alkovett!

Organisasjonen Av-og-til jobber nå i førjulstiden med å få voksne til å tenke gjennom sine egne alkoholvaner.

– Jeg er bekymret for at julen skal bli farget for mange barn fordi de voksne ikke klarer å begrense seg, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

– Hvordan påvirkes barna når de voksne drikker?

BEKYMRET: – Bruk alkovett i julen, oppfordrer Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til.

– Det er viktig å tenke på at det vi voksne tenker på som morsomme og fine effekter av å drikke alkohol, som at vi blir morsomme og ler mye, kan oppleves utrygt og vanskelig for mange barn, sier Eriksrud.

En undersøkelse gjennomført på oppdrag for Av-og-til viser at 9 prosent sier de har opplevd at voksne som har drukket så mye at de har sovnet på julaften sammen med barn.

– Det er et tall som overrasker oss og som opprører oss. Det er ekstremt høyt. Dette er snakk om grøftefyll rundt barn, noe ingen barn bør oppleve i julen, sier hun.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sier til TV 2 at for mye alkohol kan gjøre mange barn utrygg.