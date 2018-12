Se kvalifiseringen til verdenscuprennene i Engelberg på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo klokken 17.45 i kveld

Johann André Forfang er den eneste norske hopperen som har vunnet i verdenscupen i år. Og selv om man skulle tro at hopperne ville fly med minst mulig vekt, så vant Forfang rennet i Russland med ekstra blylodd på skiene.

– Jeg har prøvd ut ulike ting. I Russland hoppet jeg med lodd på skiene. Men i helga på trening i Granåsen hoppet jeg klart lengst med ski uten lodd. Så jeg blir ikke helt klok på det, sier Forfang til TV 2.

Kortere ski

For å hindre at skihopperne skulle bli enda tynnere og lettere, innførte FIS en ny regel før årets sesong. I praksis har regelen ført til at hopperne enten må kappe noen centimeter på skiene, eller legge på seg 1,5 kilo for å kunne hoppe med samme skilengde som i fjor. Det har ført til at det er mange nye utøvere i toppen, og flere av de etablerte sliter med å finne riktig sammensetning av utstyret de hadde blitt vant til gjennom flere sesonger.

– Utfordringen er å finne riktig balansepunkt på skiene. Med å feste blylodd bak på skiene, får man et bedre løft i skiene når man forlater kanten på hoppet, forklarer Forfang.

– Så det er lov å gjøre dette?

– Ja, det er lov. I tillegg vurderer jeg å teste noen nye ski i helgen der tyngdepunktet er annerledes enn de gamle jeg har.

Mange sliter

I Norge har Daniel Tande slitt med overgangen og teknikken til kortere ski. Blant utlendingene er østerrikerne som sliter mest med nyvinningene på utstyrsfronten, og spesielt verdensrekordholderen Stefan Kraft.

– Da Stefan satte verdensrekord hoppet han med ski på 236 centimeter. I år har han kappet til 234, men får det ikke til å fly. Jeg vet ikke om han vil gå opp i vekt for å hoppe med lengre ski, men gjør han det får han jo mer muskler og en annen kropp, sier Alexander Stöckl.

– Det er en stor overgang for utøverne, og kanskje litt av årsaken til at vi har sett andre løpere i toppen i år.

Japaneren Kobayashi leder verdenscupen suverent.

– Han hopper helt fantastisk bra på ski. Det er bare å vise video til guttene og fortelle dem å gjøre det samme, så blir det bra, ler Stöckl.

