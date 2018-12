– Trist å grue seg til noe som skal være så fint

– Jeg er vanligvis en person som ler mye, men bak latteren skjuler det seg en hel del. Jeg har prøvd så godt jeg kan og ikke la dette gå utover barna, men jeg har brukt mye tid på å skjule. Den skammen gjør noe med deg, sier Hagen.

Det skulle imidlertid ta lang tid før Ann Kristin tok mot til seg og fortalte noen om utfordringene hun slet med. Men én dag falt fasaden hun hadde vært så flink til å skjule over flere år.

– Jeg var helt på bristepunktet, og jeg hadde ingenting å gå på. I ren desperasjon fortalte jeg det til noen, og hun hadde ingen anelse om at jeg hadde slitt i så mange år, sier hun.

BEDRE: Da Ann Kristin Hagen omsider turte å be om hjelp, ble hennes situasjon mye bedre. Foto: Fanny Bu / TV 2

Psykolog Hedvig Montgomery sier hun forstår hvorfor det kan være knyttet stor skam rundt det å be om hjelp, men mener det er ekstremt viktig at man tør å sifra.

– Når man er forelder er det desto viktigere at man tør å be om hjelp, for det er ikke bare deg selv du har ansvaret for. Det å ta det modige skrittet å be om hjelp gir deg også muligheten til å bli en bedre forelder, sier hun.

– Tør å be om hjelp

Etter at Ann Kristin omsider turte å si at hun trengte hjelp, har ting snudd for 52-åringen. Av en bekjent ble hun introdusert for Frelsesarmeen. Nå har hun i flere år mottatt bistand fra organisasjonen.

– Det er en mentalitet blant oss om at det er skamfullt å be om hjelp. Jeg mener det er en styrke å be om hjelp, ikke en svakhet, sier hun.

Nå ønsker Hagen å fjerne tabuet rundt det å grue seg til jul. For ifølge henne er det greit å si at man gruer seg til jul.

– Jeg håper at andre som sitter med den samme følelsen tør å be om hjelp. Jeg merker en stor forskjell på meg selv, og den tunge byrden er mye lettere nå etter at jeg turte å dele, sier hun.