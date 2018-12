Halvparten av de norske dopingsakene i 2018 kom fra anonyme tipsere

Det forteller Britha Røkenes, lederen for Antidoping Norges avdeling for kontroll og påtale, til TV 2.

– I 2015 har vi fått inn 150 varsler. Det er vi veldig fornøyde med, men vi kunne gjerne tenkt oss enda flere, sier hun.

– Hvor mange har resultert i domfellelse?

– Åtte av de 15 sakene vi har hatt i 2018 er basert på tips og innspill. Det er en veldig god prosentandel.

Over 400 tips

I første kvartal av 2016 opprettet Antidoping Norge (ADNO) en varslingstjeneste hvor man anonymt kan tipse om mulige og faktiske brudd på dopingreglene.

På litt i overkant av to og et halvt år har mer enn 400 tips kommet inn. Til sammenligning har man i Canada fått inn like mange tips på fem og et halvt år. Det amerikanske antidopingbyrået har det siste året mottatt 665 tips.

– Ja, jeg vil absolutt si at det er en suksess. På bakgrunn av de tipsene vi får inn kan vi teste mer målrettet, og vi ser også at vi får en bedre treffprosent basert å tipsene, sier Røkenes.

ADNO kan, av naturlige årsaker, ikke gå inn på hvilke dopingsaker som er resultat av tips. Om man gjorde det, ville man potensielt kunne sette tipsernes anonymitet i spill.

– Det viktigste for oss er å presisere at det er trygt å være varsler. Du kan være anonym om du ønsker det, og vi er opptatt av konfidensialitet i Antidoping Norge. Vi har folk med politibakgrunn som håndterer disse sakene, og de er vant til å håndtere varsler. Vi er også opptatt av å beholde anonymiteten til varsleren om vedkommende vil det. Så du kan varsle og føle deg trygg på at opplysninger ikke kommer ut, sier Røkenes.

– Noen utøvere sier ifra om andre utøvere de har mistanke til

De fleste av tipsene som ADNO får omhandler idrett på lavere nivåer, men enkelte er også rettet mot toppidretten.

– Det er stor variasjon i tipsene. Enkelte av tipsene er veldig konkrete, som for eksempel at det er brukt anabole steroider på den og den dagen, på det og det stedet, av den og den utøveren. Enkelte av tipsene handler om miljøer hvor det er snakk om dopingbruk - alt fra stimulerende midler til anabole steroider, sier Røkenes.

– Er det mest utøvere som tipser, eller er det folk i støtteapparat og i posisjoner rundt idretten?

– Noen utøvere sier ifra om andre utøvere de har mistanke til, men det er også støtteapparat som tar kontakt med oss. Man kan varsle om alt fra mistenkelig oppførsel, observasjoner man har hatt, samtaler man har hørt, eller det kan være unormalt stor prestasjonsutvikling over kort tid. Alt dette kan være interessant for oss, for det er jo ikke bare tilstedeværelse og bruk av forbudte stoffer vi skal avdekke. Det er også andre tilfeller, som distribusjon, innførsel, omsetning, forskrivning/gi ut forbudte stoffer. Og da avdekker vi ikke nødvendigvis doping med en positiv prøve. Da må vi avdekke doping via mer tradisjonell etterforskning. Da kan dette være siste brikken i puslespillet som gjør at vi ser hele bildet.