De kongelige i England gjør som alle oss andre. De sender julekort med bilde av familien.

Årets julekort

Mens pappa Charles sender et bilde med sin Camilla på en benk i hagen og Harry og Meghan bruker et stemningsfullt bilde fra bryllupsfesten, sender William og Kate ut et uformelt familiebilde med alle tre barna fra parken på eiendommen Anmer Hall i Norfolk.

– Et veldig artig bilde der George og Charlotte er som unger flest - og selv minstemann Louis smiler. Er det rart britiske medier nå går amok, sier TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland.

Sterk tradisjon

Det er en sterk tradisjon i England at kongefamilien deler sine julekort med folket. Årets julekortbilde er tatt på sensommeren og viser Louis (8mnd) som har sin julekortdebut.

Julen samler familien i England og Prins William, Kate og barna feirer jul sammen med Meghan Markle og resten av den britiske kongefamilien sammen med Dronningen i Sandringham i Norfolk.