Med bare fem dager igjen til EM-åpningen mot Tyskland var hele sju av de norske håndballjentene satt ut med sykdom.

– Vi vet ikke helt sikkert om det er matforgiftning eller omgangssyke, men sju ble syke mandagen etter Møbelringen Cup. De slet med oppkast og diaré. Et par av dem var nok litt preget inn i den første kampen i EM, opplyser landslagslege Nils Ivar Leraand til TV 2 etter at mesterskapet ble avsluttet med storseier og femteplass.

Norge vant tre av tre kamper i Møbelringen Cup i Telenor Arena like før EM i Frankrike.

Ettmålsnederlaget mot Tyskland blir av mange sett på som kampen som gjorde at Norge ender uten EM-medalje for første gang på 18 år. Norge gikk inn i mellomspillet uten poeng etter tap for Tyskland og Romania.

– Du kan spekulere i hjel på sånne ting, men vi tapte med ett mål… Ja, det kunne jo virket inn, helt sikkert, sier Leraand.

Han bekrefter at det var flere spillere i førstesekseren som var rammet.

Hergeirsson: – Ser faglig på det

Landslagslegen forteller at noen ble raskt friske, mens andre slet med kvalme og med å få i seg nok næring. «Noen var halvveis», sier han.

– Det var sju stykker som fikk diaré og oppkast, men det stoppet der. Jeg var livredd for at det skulle spre seg, men det ble med de sju. De ble omtrent syke samtidig hele gjengen. Sannsynligvis var det noe de hadde spist.

Thorir Hergeirsson vil ikke legge skylden på sykdommen for åpningstapet.

– Det er så lett å finne noen sånne ting for å bortforklare at vi ikke var klare fra start. Jeg vil ikke gjøre det. Jeg vil se faglig på det; hva trenerteamet, spillergruppen, laget og enkeltspillere sier, før jeg begynner å henge opp grunner for tapet for Tyskland, sier landslagssjefen til TV 2.

– Jeg tenker umiddelbart at det er sammensatt av flere faktorer som ga utfordringer som vi sto i. Det var litt uvant, for vi er stort sett klare. Vi har røket i en åpningskamp før, men ikke i EM så lenge jeg har vært med. Det er et annet konkurransesystem enn i VM, så det er veldig dyrt, fortsetter han.

Solberg: – Du blir tappet

Sanna Solberg bekrefter at hun var en av de sju uheldige.

– Det er aldri optimalt å bli matforgiftet rett før mesterskap. Du mister mye næring, men vi kan ikke legge skylden på det. Vi skulle gjerne unngått det, for du blir tappet, sier hun til TV 2.

Solberg mener sykdomsdramaet er en av flere faktorer når den svake starten med tap i to av tre gruppespillkamper skal forklares.

– Jeg gjorde mitt beste, men jeg skulle gjerne ha unngått de turene på do de dagene vi var hjemme. Jeg mistet mye næring og det var vanskelig å få i nok mat, sier hun.

I tillegg til sykdom, slet Thea Mørk, Katrine Lunde og Stine Bredal Oftedal med skader under og etter Møbelringen Cup. Førstnevnte måtte reise hjem etter den andre kampen. Amanda Kurtovic mistet EM etter å ha blitt båret av banen i Telenor Arena med en alvorlig kneskade.