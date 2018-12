Bjørndalen imponert etter nok en seier: – Har man egentlig nok superlativer om Johannes?

Thingnes Bø hadde riktignok startnummer 21, slik at blant andre Martin Fourcade startet etter han, men farten i sporet viste seg uansett å være i egen klasse.

Derfor virket det å gå mot en klar seier da Thingnes Bø hadde plaffet ned fire av fire blinker på siste skyting.

Men på den femte ble det bom, og dermed åpnet det hele seg opp.

Fourcade viste tegn til gammel klasse

Mot slutten virket det dessuten som om Thingnes Bø hadde blåst avgårde litt for mye krutt i starten av løpet. Han tapte litt mot slutten av løpet til sine argeste konkurrenter, men til slutt holdt det til seier for Thingnes Bø.

– Jeg burde kanskje spart sluttspurten en kilometer, slik at jeg hadde sluttspurten helt inn. Men jeg prøver å gå smart hele veien og utnytte langrennsfarten. Også hadde jeg vanvittig gode ski i dag, forteller Thingnes Bø.

Til tross for seieren, er det liten tvil om at Martin Forucades løp viser at han er på vei tilbake i god form etter en svak sesongåpning.



Bror Tarjei Bø er glad Johannes fortsatt er foran franskmannen.

– Det er sånn det skal være. Johannes har et lite overtak på Fourcade nå, men det virker som om han er tilbake. Det virker som om kroppen hans begynner å fungere, sier Tarjei Bø til NRK.

– Trodde du han var ferdig?

– Hehe, nei, det var vel dere bak kamera som trodde det. Vi vet at han slår raskt tilbake, sier Bø.



Sjaastad Christiansen imponerte tross juniorfeil

I tillegg til Johannes Thingnes Bø imponerte Vetle Sjaastad Christiansen lenge i Hochfilzen. På vei inn til andre skyting virket det som om Sjaastad Christiansen slåss om en pallplassering, men tross to fulle hus brukte han nok for lang tid på skyting nummer to.



Ut på den siste runden virket han dessuten kraftig sliten. Til slutt gikk han inn til en 10.-plass, som totalt sett må sies å være en svært positiv plassering.

Overfor NRK skyldte Sjaastad Christiansen blant annet på kalde fingre på den siste skytingen.

– Det er synd han ikke klarer å ha kontroll på fingrene. Det kunne fort blitt en 6.- eller 7.-plass om han hadde hatt varme fingrer. Det er en juniorfeil av han, for det handler om valg av hansker, sier Ole Einar Bjørndalen.

Likevel: Prestasjonen til Sjaastad Christiansen imponerte TV 2s skiskytterekspert.

– Jeg er imponert over Vetle. Løypene i Hochfilzen er knallharde, så løpet hans viser at han har fått et løft. I likhet med Johannes åpner han bra. Det er blitt et slags varemerke det nå. Han sprakk litt på slutten, men Vetle er uansett overraskelsen. Det er kjekt å se at han gjorde det såpass bra, mener Ole Einar Bjørndalen.



​Av de andre nordmennene var det Tarjei Bø som gikk ut først. Han skjøt en bom på første skyting og lå greit an inn til andre skyting, men to bom der gjorde det umulig med en god sluttplassering.

– Det var skuffende, det var altfor dårlig av meg. Jeg hadde en god dag i løypa, så dette var skuffende, konkluderte Tarjei Bø overfor NRK.

Det samme gjaldt for Henrik L'abèe-Lund, som gjorde det vanskelig for seg selv med to bom på første skyting. Til slutt endte han langt bak de beste gutta i Hochfilzen.

Erlend Bjøntegård og Sindre Pettersen endte langt ned på resultatlistene.