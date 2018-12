Rosenborgs superkeeper er lysten på større oppgaver

André Hansen (28) har hatt en strålende sesong for Rosenborg. Etter en litt trøblete vår for trønderne slo de voldsomt tilbake og kunne smykke seg med Eliteserie-gull og Kongepokalen.

Etter Rosenborg-keeperens prestasjoner denne sesongen er daglig leder Tove Moe Dyrhaug usikker på om 28-åringen, som ble kåret til Eliteseriens beste spiller, blir å se på Lerkendal også neste sesong.

– Det er ingen tvil om at André Hansen har vært litt av en spiller. Han har vunnet det som er av priser. Han er Norges beste fotballspiller per nå, og om en ser på ranking i Europa så har han en høy redningprosent. André er fantastisk keeper, sier Dyrhaug til TV 2.

André Hansen forlenget med Rosenborg i høst til 2023, men Moe Dyrhaug stenger ikke dørene for et salg av superkeeperen.

– Vi har en god dialog med André, og vi er en selgende klubb. Så vi ønsker selvfølgelig å beholde gode spillere, men vi ønsker også at gode spillere skal få utvikle seg videre i Rosenborg og ta steget videre. Kommer det en riktig klubb skal vi legge forholdene til rette for André, sier hun.

Selv mener André Hansen at han er klar for større oppgaver.

– Jeg må si hver gang jeg løper innpå et stadion som i går så er det bra med 16-17 000, men når det tar 40-45 000 så håper du at det skal være stinn brakke og stemning slik at du ikke hører din egen stemme. Det har vært seks av de kampene i år. Vi hadde to mot Celtic i bortekamper i kvaliken i år, men at det skal være sånn stemning hver eneste søndag og midtukekamp - ja, jeg kan vel si at jeg er klar for å oppleve det, men vi får se, sier Hansen til TV 2.

– Må til noe høyere i Europa

Rosenborg-keeperen legger ikke skjul på hva som er drømmen når han nå tenker på et liv etter Rosenborg.

– Tyskland er et fint land, men jeg må stå inne for at det må være noe av det høyere innen Europa for at jeg skal velge å flytte på meg. Og da må en til en av de store topp fem-ligaene. Eventuelt til en mindre liga, men med et lag som spiller fast i Champions League. Selv er jeg kresen som stenger muligheter andre steder, men det får så være - da får jeg heller være i Norge og prøve å gjøre en jobb for Rosenborg videre. Det er ikke noe problem det mentalt, men det trigger veldig å spille oftere kamper som i går, forteller Rosenborg-keeperen.

Dyrhaug er klar på at 28-åringen fortjener å ta steget videre ut i Europa.

– Ja, han gjør det. Så er han samtidig veldig tydelig på at det ikke skal være hva som helst. Det må vi sammen med André finne ut av når det eventuelt kommer inn et bud. Så er det ingen tvil om at hele Rosenborg og Rosenborg-fansen ønsker å ha André på Lerkendal, men vi skal ikke stikke kjeppene i hjulene, sier hun.