– Jeg syns dette er veldig morsomt. Det er veldig gøy å bli 80 år, sier Liv Ullmann til TV 2.

Planer i Oslo og New York

Hvis man skal skrive alt skjønnheten er kjent for, trenger man nesten et leksikon.

Hun vant en Golden Globe og ble nominert til Oscar for beste kvinnelige hovedrolle for rolletolkingen i «Utvandrerne».

Ullmann har også vunnet en rekke hederspriser, blant annet Peer Gynt-prisen og Norsk kulturråds ærespris.

Jubileumet blir dermed ikke overraskende feiret i både inn- og utland.

– Først skal et teater i New York ha en festforestilling for meg, så reiser jeg til Norge.

Skuespilleren har fått beskjed om å ikke legge planer 15. desember, altså dagen før bursdagen hennes.

– Min datter lager et helt «hemmelig» bursdagsselskap for meg. Dette selskapet har jeg ikke lov til å vite noe om, sier hun lattermildt.

16. desember skal hun på Nasjonaltheateret, der hun blir hedret av statsminister Erna Solberg og personer fra norsk og internasjonalt kultur- og samfunnsliv.

Barnebarn og cafébesøk

Ullmann forteller at hun gleder seg til å bruke tid sammen med barnebarn i fremtiden.

– Livet kommer til å vise meg om jeg har noen gode ideer på hva jeg fylle livet mitt med.

Den eneste håndfaste planen hun har for sin umiddelbare fremtid, utenom bursdagsfeiringen, er å ta med sitt yngste barnebarn på Theatercaféen. Der ønsker hun å vise frem at hun er portrettert på veggen.

– Da kan jeg si: «Bare spis hva du vil, fordi her får jeg mest sannsynlig det jeg vil gratis», sier hun humrende og referer til at alle av Theatercaféens stamgjester får et gratistilbud som varer livet ut.