Sverige - Norge 29-38 (14-22)

De norske håndballjentene reiser hjem fra EM uten medalje for første gang siden mesterskapet i Romania for 18 år siden.

Norge avsluttet imidlertid med stil, for det ble laget hakkemat av Sverige i kampen om femteplassen i Paris. Norge vant 38-29.

– Det er en veldig god avslutning. Jeg sa det etter hovedrunden, men gjentar det: Det er karakter, lagmoral og stolthet i den gjengen, sier Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Vi scoret 38 mål og vi hadde en veldig god keeper i Silje Solberg. Vi slapp inn 29 mål, og det er ganske godt gjort, men jeg er ikke så opptatt av det nå. Vi skapte mange sjanser og står kampen gjennom, fortsetter landslagssjefen.

Svenskene hang lenge med, men sto bedre i forsvar andre halvdel av førsteomgang og kontret Sverige i senk, som aldri klarte å true den norske åttemålsledelsen til pause.

– Førsteomgangen var bra og vi fikk dratt i gang skikkelig. Sverige spilte ikke med alle sine beste, men det er viktig å sette standarden uansett, sier kaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.

Fire på rappen

Femteplassen får betydning for Norges seeding til VM- og OL-kvalifisering.

Tap for både Tyskland og Romania i mellomspillet gjorde at Norge gikk inn i mellomspillet uten poeng. Dermed var de avhengige av hjelp for å ta seg til semifinale, men de fikk ikke den nødvendige hjelpen.

Håndballjentene gjorde sin del av jobben i mellomspillet. I tur og orden ble Ungarn, Nederland og Spania smadret.

– Det har vært fire veldig gode kamper på rad. Det er jeg utrolig glad for. Det er så rart å tenke på at vi tapte to kamper i fjor og tapte to kamper i år, men er et helt annet sted på resultatlisten, sier Oftedal.

I semifinalene møtes for øvrig Russland-Romania og Frankrike-Nederland.



Timeout gjorde susen

I åpningen av kampen var Norge flere ganger oppe i en tremålsledelse, men Norge slet med å stoppe svenskene, som utlignet til 10-10 i førsteomgang.

Det fikk Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til å ta timeout.

– Det er ikke overraskende at det jevner seg ut. De var ikke med fra start, men det er de nå, innledet Hergeirsson til spillerne sine.

Og timeouten gjorde susen, for det gikk ni minutter uten svensk scoring. Samtidig rykket de norske håndballjentene ifra nabofolket og gikk opp i en 17-10-ledelse.

Til pause tok Norge med seg 22-14-ledelse.

Sverige maktet ikke å true den norske ledelsen i andreomgang. Det ble aldri spennende og de norske jentene vant til slutt 38-29 i Paris.