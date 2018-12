– Hvis du går inn i disse kampene med for mye følelser, så kan du like godt legge skoene på hyllen

Se Liverpool - Manchester United på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag fra klokken 16.30 (kampstart 17.00)

– Jeg elsker atmosfæren. Presset i slike kamper er det som driver både spillere og supportere. Vi vet at det er alt eller ingenting. Det er viktig inn i slilke kamper.

Ordene tilhører Marcus Rashford, Manchester United-angriperen som innrømmer at oppgjørene mot rivalene fra Liverpool gir ekstra motivasjon.

– Ja. Definitivt. Hvis du vinner er det veldig bra, men hvis du taper, kan det være den verste følelsen i verden. Samtidig så har du en ny kamp igjen om fem-seks dager, så du kan ikke holde på den følelsen. Det er problemet med disse kampene. Folk er så tilknyttet til dem, og hvis du går inn i dem med for mye følelser, så kan du like godt legge skoene på hyllen, for du kan ikke spille fotball som det, sier unggutten til TV 2.

– Anfield er «crazy». Det kan være vanskelig når fansen er som de er

TV 2 Sporten møter ham på Manchester Uniteds treningsfelt Carrington, og 21-åringen forteller åpent om hvor trøblete det kan være å styre følelsesregistret sitt når nettopp Liverpool står på motsatt banehalvdel.

– Før kampen er det enklere. Men underveis kan det være vanskelig. Du fores av energien folk rundt deg skaper, så når fansen er som de er, kan det veldig enkelt overføres til deg. Vi må kontrollere det.

– Hvordan er atmosfæren på Anfield?

– Det er et «crazy stadium». Alt er veldig kompakt. Det er som om supporterne er oppå deg på banen. Jeg er hundre prosent sikker på at det blir en spesiell kamp, sier angriperen.

Møtte Liverpool første gang som niåring - selv da kjente han rivaliseringen

Selv ble han den store helten i det motsatte oppgjøret i mars, da to scoringer fra nettopp ham sørget for 2-1-seier på Old Trafford sist lagene stod overfor hverandre. For en unggutt som har spilt for klubben siden han var liten gutt, var det utvilsomt spesielt.

– Det er aldri noen som har fortalt meg om rivaliseringen. Du bare vokser opp i det, og føler det selv. Jeg spilte mot dem for første gang som niåring. Selv i en slik kamp føler du at det er derby. Når du vokser opp i et slikt miljø, trenger ingen å fortelle deg om det. Du bare føler det.