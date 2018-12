Det er ulike årsaker til at enkelte mister kiloene lettere enn andre etter et svangerskap.

Ekspertene TV 2 har snakket med forteller hvorfor ammingen skaper et stort vekttap hos mange.

Kaller det sport

Julianne Nygård, som for tiden er aktuell med den nye sesongen av Bloggerne, har tatt av seg 24 kilo etter at hun fødte lille Severin i juni.

– Jeg er mindre nå enn det jeg var før jeg ble gravid, forteller hun.

I løpet av det første halve året etter fødselen, er det nettopp hvor mye sønnen spiser som har vært den største overraskelsen.

– Vekttapet skyldes bare amming. Amming er en sport i seg selv, sier hun med et stort smil.

Treningsblogger

Treningsbloggeren Jørgine «Funkygine» Vasstrand har tatt av seg 20 kilo i månedene etter fødselen.

Hun er vant til en aktiv livsstil, men forteller at dette vekttapet skyldes amming.

– De spiser jo av det vi spiser, sier Funkygine forklarende.

Forfatter og lege Gro Nylander sier til TV 2 at det ikke er uvanlig å gå drastisk ned i vekt etter en fødsel, men at 20 kilo er mer enn normalen.

– Det ikke uvanlig å gå ned rundt 8-10 kg bare et par dager etter fødselen. De fleste kvinner sitter igjen med en del kilo fett fra svangerskapet, ment nettopp som opplagsnæring for ammingen. De fleste som ammer vil gradvis begynne å bruke opp disse kiloene.

Ikke slank deg

Nylander var den første lederen for Nasjonal kompetansetjeneste for amming ved Rikshospitalet og har skrevet flere bøker om svangerskap, fødsel og amming.

Hun forteller at de to bloggerne har gjort lurt i å ta det med ro den første tiden etter fødselen og la kiloene forsvinne av seg selv.

– Mor bruker en god del kalorier på å lage melk, og må derfor spise noe mer enn vanlig. Vi ser i blant kvinner som er så opptatt av å bli fort tynne igjen at de slanker seg. Det tilrådes ikke i ammeperioden.

Det er forskjellige årsaker til at noen mister kiloene lett etter et svangerskap, og andre sliter med å bli kvitt dem, forteller hun. Om du bruker morsmelkerstatning, kan det være en av årsakene til at vekten ikke reduseres.

– På sikt er det lettere å opprettholde normal vekt for kvinner som har ammet. Amming fører til varige endringer i stoffskiftet.

Legen anbefaler de som opplever vekttap større enn de to ovennevnte å dra til legen, da det kan være sykdom som forårsaker det. Et tips kan være å sjekke skjoldbruskkjertelens hormonnivå.