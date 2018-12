Fikk luksuschampagne og hylles i sosiale medier etter scoring

Like før slutt i kampen mellom RB Leipzig og Rosenborg utlignet Tore Reginiussen til 1-1. Et uavgjortresultat i Tyskland gjorde at Celtic gikk videre sammen med RB Salzburg fra Rosenborgs gruppe i Europaligaen.

Etter scoringen har Tore Reginiussen blitt en svært populær mann hos Celtic-fansen.

– Det har vært voldsomme greier. Det har vært mye og veldig mye forskjellig. Det er artig når en kan score et mål som betyr så mye for en annen klubb. Når vi ikke selv kan gå videre så unner jeg Celtic å gjøre det. Det er en kul klubb, sier Tore Reginiussen til TV 2.

Se Tore Reginiussens scoring som sendte Celtic-fansen til himmels i videovinduet øverst!

Celtic, som tapte 1-2 hjemme mot RB Salzburg, måtte ha hjelp, og da Celtic-supporterne fikk beskjeden om Tore Reginiussens scoring, gikk jubelen i taket på Celtic Park.

– Når en ser hvor mye dette betydde for dem så gjør det ekstra mye. Jeg har fått en del meldinger, og det er ikke alt som egner seg på trykk, sier Rosenborg-stopperen.

– Vi hører snakk om at noen ønsket både skoene dine og hodet ditt i monter…?

– Ja, det kan bli litt voldsomt, det gjør det. Jeg kan ikke ta all æren alene, André (Hansen) stod veldig bra og Birger (Meling) hadde en god pasning, så jeg må dele den med dem. Men som sagt, enkelte mål er gøyere enn andre, forklarer Reginiussen.

Oppmerksomheten har vært stor fra Celtic-supportere i sosiale medier. Flere har skrevet at de ønsker at Celtic skal signere nordmannen etter scoringen mot RB Leipzig.

– Jeg har fått hundrevis av venneforespørsler på Facebook og meldinger. Det har vært non-stop fra kampen i går og er still going. Jeg tror nesten jeg skal ta meg en liten førjulstur til Glasgow, sier Reginiussen.