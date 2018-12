Eirik Ulland Andersen kan ha spilt sin siste kamp for Strømsgodset. Etter det TV 2 erfarer har Molde kastet seg inn i kampen om Strømsgodset-profilen.

– Dette har jeg ingen kommentarer til, sier den vanligvis frittalende Godset-spilleren til TV 2.

– Så lenge det ikke er noe konkret, ser jeg ingen grunn til å kommentere slike rykter i det hele tatt, sier Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo.

26 år gamle Ulland Andersen har i utgangspunktet kontrakt med Godset ut 2019.

Har mistet to kanter

Molde er på jakt etter offensive forsterkninger ettersom flere nøkkelspillere framover i banen allerede er tapt - eller kan være på vei ut - for Ole Gunnar Solskjær & Co.



Allerede er det klart at Erling Braut Haaland går til Salzburg i januar. Leiesoldaten Pawel Cibicki vender heller ikke tilbake til Molde i januar.

Dessuten er blant andre Eirik Hestad, som tidvis dominerte i Eliteserien i 2018, attraktiv blant andre klubber. Også kantspilleren Petter Strand kan være på vei vekk fra klubben.

Molde har allerede hentet Erling Knudtzon til klubben, men i jakten på serietittelen Rosenborg har lagt krav på skal Ole Gunnar Solskjær ha et ønske om å forsterke ytterligere offensivt.



I Norge skal Solskjær ha blinket seg ut to spillere: Tromsøs Gjermund Åsen, slik iTromsø omtalte først, og altså Eirik Ulland Andersen.​



Slik TV 2 forstår det er det et stykke igjen mellom enighet mellom klubbene, men Ole Gunnar Solskjær skal ha gjort det klart at han virkelig har sansen for Ulland Andersen som spesielt har bemerket seg med en glimrende frisparkfot de siste årene.



​Eirik Ulland Andersen endte på seks mål og seks assister for Strømsgodset i år. Han kom til Godset fra Hødd i 2016.



NB: Molde Fotballklubb har som policy at de ikke kommenterer overgangsrykter.