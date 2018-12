Dette har gjort at Skarstein kan satse videre

For første gang skal paralandslaget organiseres gjennom Norges Skiforbund. Det gjør at Birgit Skarstein og flere utøvere kan klare å satse på ski.

– For meg personlig så gjør det en kjempeforskjell at laget vårt nå ligger under skiforbundet, forteller en lykkelig Birgit Skarstein til TV 2.

Fram til i høst har skisatsningen vært et krevende puslespill for Skarstein. Paralandslaget har vært organisert utenfor Skiforbundet, og utøverne har etterspurt mer hjelp til satsingen fra forbundet.

Fram til nå har 29-åringen måttet bruke mye tid på organisering. Tid hun egentlig ville bruke på å bli god på ski og i roing.

Den nye ordningen gir flere store løft for utøverne:

1. De utøverne som satser på ski hele året får 120 000 kroner i stipend (Birgit får halvparten fordi hun satser på roing om sommeren).

2. Landslagsutøverne får en trener som følger dem opp. Tidligere har ikke paralandslaget hatt landslagstrener.

3. Skiforbundet tar nå ansvar for ting utøverne tidligere har vært nødt til å ordne selv. Eksempelvis skitesting, smøring, sponsoravtaler og organisering av treningsleirer.

Løser logistikkfloken

Den nye ordningen betyr en helt ny hverdag for Skarstein, og det var avgjørende for at hun skulle fortsette å satse på ski.

Trønderen konkurrerer i både roing og langrennspigging, og er en medaljegrossist i begge idrettene, men ville ikke risikere at logistikkutfordringer i skisatsingen skulle gå på bekostning av roingen.

– Det har vært fryktelig mye jobb med ting som ikke handler om den sportslige delen, men som rett og slett har vært å skaffe avtaler på konkurranseutstyr, bestille billetter til reiser og andre logistikkutfordringer, forteller Skarstein.

– På et punkt så brukte jeg så mye tid og energi bare på å organisering at jeg ble redd for at det kom til å gå utover begge idrettene og spesielt roingen. Den nye ordningen gjør at jeg nå kun kan jobbe med å bli bedre, sier verdensmesteren i roing.

Betalte OL-utstyret fra egen lomme

Utøverne får en økonomisk boost av å få landslaget inn i Skiforbundet. 120 000 kroner i stipend er en betydelig økning fra tidligere, hvor de ikke fikk stipend fra forbundet.

– De ekstra pengene er med på å betale for utstyr. Det å kjøpe en sykkel er for eksempel veldig dyrt, mange titusener kroner. Det å utvikle utstyr er dyrt, det å dra på samling er dyrt. Det har kostet å drifte selv, sier Skarstein.