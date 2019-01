– Det hender folk blir sure på meg

– Det står ikke dårlig til i norsk offentlig forvaltning. Men det er jo problemer, og vi skal lete etter problemene, sier Foss.

Siden 2014 har folk blitt vant til å se Per-Kristian Foss som en litt streng refser når han legger frem rapporter som avdekker kritikkverdige forhold rundt helikopterkjøp, veiprosjekter, NAV eller klimasatsinger.

I to rapporter har Riksrevisjonen rettet svært alvorlig kritikk mot regjeringen for ikke å ha fulgt opp terrorsikring av kritisk infrastruktur godt nok.

Dette er de sterkeste ordene Riksrevisjonen har til rådighet. Den siste rapporten førte til at Ap og SV i høst reiste mistillitsforslag mot regjeringen.

«Father of the house»

På kontoret i 8. etasje i Riksrevisjonens lokaler i Oslo sentrum gir Foss et mildere inntrykk, iført cordbukser og utstyrt med en velbrukt kaffekopp med påskriften «Father of the house». Koppen ble i sin tid kjøpt i det amerikanske Senatet og gitt i gave til Foss i hans siste periode på Stortinget.

På et vis har han trappet ned siden han la opp som politiker. Foss har blitt et ni til fire-menneske, men å lede en stor organisasjon som Riksrevisjonen krever også sitt.

– Hender det at folk blir sure på deg?

– Jada. Det er ikke så mange som gir uttrykk for det, men jeg ser at de blir litt sure. Men jeg har også fått tilbakemeldinger fra ledende offentlig ansatte som sier at den rapporten var nyttig, for den var en vekker for oss og vi har satt i gang forbedringstiltak. Så det er slett ikke bare triste mennesker å se.

1985: 35 år gamle Per-Kristian Foss er valgt til sin andre periode på Stortinget. Foto Inge Gjellesvik / NTB / SCANPIX

– Hender det at du blir positivt overrasket?

– Det hender ofte at vi går i gang med en rapport eller lager en foranalyse og finner ut at her står det i grunnen bedre til enn det vi trodde. Da dropper vi å gå videre. Vi skal ikke drive generelle undersøkelser, vi skal konsentrere oss om å bruke ressurser der det er noe å finne og der vi kan bidra til forbedringer.

Høyre-veteran

Per-Kristian Foss har viet det meste av yrkeslivet til politikken. Han ble valgt inn på Stortinget for Høyre i 1981 og satt i 32 år. Fra 2001 til 2005 var han finansminister i Bondevik ll-regjeringen.

Foss kaller seg nyhetsnerd og følger norsk og europeisk politikk tett. Men han savner ikke livet som politiker, og han veier sine ord nøye når han uttaler seg om dagens politiske situasjon.

– Jeg vil ikke dele ut noe terningkast til Erna Solberg, men jeg er utrolig imponert over hennes tålmodighet.