Aksel Lund Svindal (35) fulgte opp de to tredjeplassene fra Beaver Creek i starten av desember med å kjøre inn til førsteplass under fredagens Super-G i italienske Val Gardena.

35-åringen måtte tukte den meget gode ledertiden til hjemmefavoritt Christof Innerhofer, og det ble en hundredelsduell.

Med et skranglete kne, brukket og tapet tommel var Svindal fattige fem hundredeler foran Innerhofer i mål.

– Med unntak av noen situasjoner, OL og litt andre ting, er ikke det å ta høy risiko det jeg har vært best på når jeg har kommet tilbake fra skade. Du vet ikke helt hvor "limiten" er, så du er litt redd for å tråkke langt over. Det er vanskelig å finne balansen, men det klarte jeg i dag. Vilt nok til at det er raskt, men ikke til at du gjør så store feil at du kjører ut, sier Svindal til NRK.

Kjetil Jansrud og Alexander Aamodt Kilde gjorde dagen enda bedre med norske øyne på henholdsvis tredje- og femteplass. Avstanden opp til Svindal var på 27 hundredeler for Jansrud.

Adrian Smiseth Sejersted kjørte inn til åttendeplass.

– Det er nesten langrenn. Det er hyggelig, sier Svindal.

Fredagens triumf var Svindals femte i Val Gardena og samtidig verdenscupseier nummer 36.