Se de første undervanns-bildene av «Helge Ingstad»

Milliardfregatten «KNM Helge Ingstad» gikk på grunn i Hjeltefjorden i Øygarden etter kollisjonen med oljetankeren Sola TS torsdag 8. november.

I forrige uke fjernet Sjøforsvarets Minedykkerkommando sjømålsmissilene fra fregatten, og filmet da samtidig skadene under vannlinjen.

Se video av skadene øverst i saken.

De nye bildene viser at skadene som fregatten pådro seg etter ulykken er svært omfattende.

Fregattens skrog er revet opp, og bildene viser også store skader på innsiden av fregatten.



Se bildeserie av skadene lenger ned i saken.



– Spesielt

Bengt Berdal, orlogskaptein og sjef for Minedykkerkommandoen, sier det har krevd nøye planlegging i forkant av dykkingsoppdraget ved fregatten.

– Alle dykkingsoppdrag vi foretar oss krever detaljert planlegging og grundige forberedelser. Vi må kunne løse de oppdrag vi blir gitt, samtidig som vi må sørge for så lav risiko som mulig. For våre dykkere, andre som ferdes i området, maritimt liv, og materiell, sier Berdal.

Under rekognoseringsoppdragene har de tatt i bruk undervannsfarkoster i forbindelse med planleggingen av hevingen.

– Det er veldig spesielt å se en av våre fregatter ligge under vann. Når vi ser hvordan skroget er revet opp, kan en bare forestille seg hvordan det har vært for de om bord, sier Berdal.

Frykter bevegelse

Arbeidet med å tømme fregatten i forkant av hevingen har vært utfordrende, og det har vært fryktet at fregatten skulle gli ytterligere ut på sjøbunnen.

Minedykkersjefen forteller at disse bevegelsene er deres største bekymring i forbindelse med dykkeroppdrag, og at han står klar til å avbryte en operasjon dersom noe som kan utsette dykkerne for unødig risiko skulle skje.

– For oppdraget rundt «Helge Ingstad» er vår største bekymring en økt bevegelse i fartøyet. Samtidig er det å miste kommunikasjonen med arbeidsdykkere og de som overvåker fartøyets bevegelser noe som vil gjøre at vi avbryter oppdraget, forklarer Berdal.

Krever spesialkompetanse

Minedykkerne har tidligere vært på broen på fregatten og hentet ut harddisken til maskinkontrollsystemet for politiet og Havarikommisjonen.

Det blir også vurdert om våpen og ammunisjonen om bord må hentes ut før hevingen, men da er de helt avhengige av at «Helge Ingstad» ligger i ro.