Nina ble vitne til at hunden hang fra ulvens munn: – Jeg ropte og kastet stein

Fikk refusjon

Med store åpne sår og flere bitemerker på ryggen måtte Nala opereres, og hadde flere runder hos veterinæren etter angrepet.

– Det gikk heldigvis bra. Nala er en sterk hund og har ikke blitt redd i etterkant av episoden med ulven, sier hundeieren, som nå har fått refundert kostnadene knyttet til ulveangrepet.

Søknaden ble behandlet etter «forskrift om erstatning når husdyr blir drept etter skadet av rovvilt» hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

I mot felling av ulv

Nalas eier sier hun er glad for at kostnadene dekkes, men til tross for det som skjedde med hunden, er hun imot avliving av ulv.

– Selv om Nala ble bitt, er jeg ikke for å felle ulver. Jeg mener de hører naturlig til i norsk fauna.