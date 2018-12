Forsvarspillerne Joe Gomez og Joel Matip er allerede ute med skader for Liverpool. Nå slutter også høyreback Trent Alexander-Arnold seg til skadelisten.

Ifølge Liverpool Echo og flere britiske aviser sliter 20-åringen med ankelskade og vil ikke rekke gigantoppgjøret mot Manchester United søndag.

Se Liverpool - Manchester United på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag fra klokken 16.30.

Alexander-Arnold pådro seg skaden under 1-0-seieren over Napoli som sikret Liverpool avansement i Champions League.

Den engelske avisen skriver at forsvarspilleren også risikerer å miste Wolverhampton-kampen kommende fredag. Det ser ut til å bli en kamp mot klokken for å rekke det tettet juleprogrammet for den meget lovende høyrebacken.

Det er ikke bare Liverpool som sliter med skader før storkampen. Manchester United har Victor Lindelöf og Alexis Sanchez ute med langtidsskader. I tillegg er en rekke av José Mourinhos spillere usikre. Blant dem er Luke Shaw, Chris Smalling, Matteo Darmian, Anthony Martial og Diogo Dalot.

På fredagens pressekonferanse ville ikke José Mourinho fortelle i detalj om Manchester Uniteds skadesituasjon.

– Det jeg kan si er at bare (David) de Gea og (Nemanja) Matic var kampklare og ikke reiste med oss til Valencia. Alle de andre som ikke reiste med oss, er alle skadet, sier Manchester United-manageren.

– Jeg håper noen kan bli klare til kampen, men noen vil ikke bli det, fortsetter Mourinho.

Manchester United gikk på et 1-2-tap mot Valencia i Champions League i midtuken.