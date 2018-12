Denne sesongen har artister som Ina Wroldsen og Astrid S vært gjestedommere for Gunnar Greve.

Den kjente manageren fikk nemlig en unik mulighet rett før den tiende sesongen av Idol.

Skal mye til Asia

– Like før auditionrundene fikk jeg et tilbud fra kinesiske Tencent og det internasjonale plateselskapet Sony Music. De vil at jeg skal bygge og lede et helt nytt plateselskap for elektronisk musikk, Liquid State. Gjennom god dialog med mine arbeidsgivere, fikk jeg støtten jeg trengte for å kunne gjennomføre årets sesong med Idol parallelt med denne nye jobben, avslørte Greve da han snakket med TV 2 i oktober.

Han arbeider også i det norske musikkselskapet MER, og representerer blant andre superartisten Alan Walker.

Da vi snakket med Idol-personligheten denne helgen, bekreftet han at løsningen med gjestedommere ikke lenger fungerer.

Han har rett og slett for mange baller i luften og har ikke tid til å jobbe med musikkprogrammet.

Det er med tungt hjerte at han forlater Idol, og takker for mange fine år og stunder.

Forventer mye

– Gunnar har vært med oss i fem sesonger - altså halve levetiden til Idol i Norge - og har vært en enorm ressurs i rollen som Idol-dommer. Ikke bare er han drivende dyktig og faglig sterk, han er rett og slett en veldig fin fyr å ha på Idol-laget også når kameraene er av, sier programredaktør Jarle Nakken, og fortsetter:

– Men alt kommer til en ende, og vi har full forståelse for at sesong ti av Idol blir hans siste bak dommerbordet. Vi er svært takknemlige for innsatsen Gunnar har lagt ned i og for Idol på TV 2.

Se Gunnar Greves siste Idol-sending, og finalen av Idol lørdag klokken 19.30.