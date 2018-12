Brutus er klar for innsats i skibakken

Geitebonde Vera Simonsson i den lille bygda Rødven i Romsdal tar oss med ut i skogen for å møte flokken med løyperyddere.

– Geitene elsker å spise busker og kratt. De åpner jo opp kulturlandskapet som holder på å gro igjen. Nå skal det komme løssnøkjørerne til gode. For oss er dette bedre butikk enn å drive kjøttproduksjon, forteller Simonsson til TV 2.

Virtuelt gjerde

Og det er ingen fare for at Brutus og vennene hverken skal stikke av eller gå utenfor avtalt beiteområde. Hemmeligheten henger rundt halsen på dyra og teknologien heter NoFence - et usynlig gjerde som holder styr på flokken.

HALSBÅND: Den solcelledrevne enheten sørger for å holde styr på området geitene skal beite i. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Med NoFence-teknologien så er det jo veldig enkelt. Jeg laster dyra opp på tilhengeren og kjører dem til et nytt område hvor de aldri har vært før. Via en app har vi gitt dem et område som vi har sendt til klaven rundt halsen. Når vi slipper dem ut av tilhengeren så holder de seg innenfor det området, forteller Simonsson.

Hvis geitene prøver å teste grensene - bokstavelig talt, vanker det mild «straff».

– Da vibrerer det solcelledrevne halsbåndet og så kommer det en pipelyd som blir høyere. Fortsetter de mot den virtuelle grensa får de et lite elektrisk støt. Men de lærer veldig fort. Når lyden kommer så snur de. Dette fungerer helt fantastisk, forklarer geitebonden.

Slipper krattslalåm

Nå har hun leid ut geiteflokken til reiselivsnæringa i Rauma for å beite seg frem til nye løypetraséer.

– Dette er skikjørermotivert landskapspleie! Vi har gjennom dette prosjektet lyst til å maksimere opplevelsen av å gå på topptur. Alle som er vant til å gå og kjøre på ski vet hvordan det er å gå i «knotete» skog hvor man må brøyte seg frem mellom busker og kratt etter å ha gjort unna selve topptur-delen. Dette er kjekt å slippe! Når vi har mulighet til å bruke geit, fordi teknologien er utviklet, tenker vi at det er veldig lurt, forteller Ida Siem som driver reiselivsbedriften Romsdal Lodge.

SAMMEN FOR SKILØYPER: Ida Siem (t.v.) og reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke samarbeider for å lage bedre traséer for skikjørere fra hele verden som kommer til Romsdal. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Reiselivssjefen i Rauma sier dette er et viktig tiltak for å trekke til seg vinterturisme.

– Romsdal er en av de mest fremste topptur-destinasjonene i hele Europa. Her ligger 50 av Europas vakreste og beste toppturfjell. Vi ønsker å tilrettelegge for at det skal bli enda enklere og bedre å komme seg på topptur hit til Romsdal, også for at vi skal ha trygg kjøring. Det finnes dager med dårligere vær og vi ønsker å legge til rette for at det skal være artig løssnøkjøring på disse dagene, sier reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke.