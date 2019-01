«Ida» (33): – Det var ikke før vi slo opp at jeg skjønte at jeg var problemet

I 2016 ble det registrert 336 alkoholutløste dødsfall i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

«Lars» og «Ida» var farlig nær å havne i denne statistikken.

«Lars» er 44 år gammel. Han har to barn, samboer og en bra jobb.

«Ida» er 33 år gammel. I tillegg til å jobbe fulltid, er hun også fulltidsstudent.

De har begge svært travle dager. Men flere ganger i uken tar de seg tid til og møtes i en kjeller i Oslo. Her holder nemlig «Primary Purpose» til. En gruppe for Anonyme Alkoholikere.

TV 2 møter dem begge en mandag i desember. Ukens første møte er nettopp ferdig.

Drepte tankevirksomheten

«Lars» vokste opp med en far som var alkoholiker. Han beskriver en oppvekst som var preget av usikkerhet, frykt og vold. Han visste aldri hva dagene kom til å bringe - om det ble himmelen eller helvete idet han kom hjem fra skolen.

Første gang «Lars» drakk seg full var han 14 år. Han forteller at han ble dårlig av alkohol og at hans prefererte rusmiddel ble hasj i en alder av 16 år. Likevel er han ikke i tvil om at han er en alkoholiker. For hver gang han drakk, klarte han ikke å stoppe. Han forteller at drikkingen var hans måte å drepe tankevirksomheten på.

– Jeg slapp å tenke og gnage på ting. Jeg slapp den konstante følelsen at jeg ikke var bra nok, forteller han til TV 2.

Rusproblemet til «Lars» bygde seg opp over tid. Han etablerte seg en familie og han hadde alltid hatt en bra jobb. Han aldri var ruset på jobben, for han kunne klare hva som helst på dagen, så lenge han fikk sin lille lomme på kvelden.

44-åringen levde et dobbeltliv i nærmere ti år før han omsider oppsøkte hjelp.

– Jeg innså at jeg hadde et problem lenge før jeg oppsøkte hjelp, men det er så mye skam knyttet til det. Jeg prøvde å slutte mange ganger, og jeg visste at det jeg holdt på med ikke var bra for hverken meg selv eller de rundt meg, sier han og fortsetter:

– Det er ikke et problem da det starter, for da er det en løsning. Men til slutt blir løsningen et problem. For meg endte det med at jeg var konstant redd. Så kom det til et punkt hvor jeg sa til samboeren min at jeg trengte hjelp. Jeg ga opp.

Utilpass

Også «Ida» har en lignende historie som «Lars». Hun er alenebarn og vokste opp med en mor som var emosjonelt utilgjengelig. Hun forteller at de ikke hadde mye familie, og hun følte seg mye ensom.

– Jeg husker at jeg følte meg utilpass som liten. Da jeg var tolv år husker jeg at jeg tenkte at det var noe galt med meg. Jeg sa til mamma at jeg ikke følte meg bra og at jeg trengte å snakke med en psykolog. Men det ble nedstemt, for hun mente at det bare var gale folk som snakket med psykologer, og at vi var normale, sier hun.