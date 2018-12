Aslak Fonn Witry har lagt bak seg en bunnsolid sesong i Ranheim-drakta. Så imponerende har backen gjort det at flere skandinaviske klubber har vist interesse for backen.

TV 2 vet at den svenske storklubben Djurgården er en av klubbene som har vist interesse for 22-åringen.

– Det er flere skandinaviske klubber som har vist interesse for Aslak. Så får vi se i løpet av den neste perioden om det er noe vi går videre på. Det må passe i henhold til egen strategi for både klubb og spiller, sier Ranheim-leder Frank Lidahl.

Han ønsker ikke å kommentere Djurgården-linken konkret.



Selv er spilleren forholdsvis ordknapp om interessen. Han bekrefter å ha hørt om interessen, men sier han foreløpig ikke har vært i dialog med den svenske Allsvenskan-klubben.

– Jeg trives godt i Ranheim og kan godt bli værende her, men samtidig kan det være det er på tide med noe nytt. Sånn sett er jeg åpen for alt. Men ting skal føles riktig, sier Fonn Witry til TV 2.

Skryter av mennesket

Aslak Fonn Witry er opprinnelig Strindheim-gutt, men var i flere år en del av aldersbestemte lag i Rosenborg. I 2015 gikk han til Ranheim.

Det skulle vise seg å være et fornuftig valg.

– Aslak har hatt en fantastisk utvikling for oss. Vinteren 2016 tok vi et valg om å "gi vekk" høyrebacken til han. I den første serierunden borte mot Jerv gikk det vel såpass fort for han at han trengte en Paracet. Men vi skjønte fort at han hadde noe. Første vinteren solgte han vel sesongkort for oss for 32.000 kroner, så han har på alle plan lagt ned det som må til, skryter Lidahl.

Fonn Witry har kontrakt med Ranheim ut 2019.

– Før sesongen i år anså vi det som sannsynlig at han kunne forsvinne etter årets sesong. Det er fortsatt sannsynlig, uten at noe er hogd i stein, sier Lidahl til TV 2.