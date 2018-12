Kilder til TV 2: Duket for bilpakke- og bompengestrid

Etter det TV 2 erfarer, sikter regjeringspartiene og KrF seg inn på å avslutte sonderingene onsdag 19. desember.

Kilder sier til TV 2 at regjeringen har satt av søndagen til et nytt sonderingsmøte.

– Det er gode, men krevende samtaler vi har hatt med regjeringspartiene så langt i sonderingene. Fortsatt er det noen avklaringer som gjenstår og temaer vi skal diskutere, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

– Vi skal lytte til hva Frp vil, så får vi se hva sluttresultatet blir. Han har tro på at sonderingene er avsluttet før jul.

– Da vil vi også vite sikkert om det er grunnlag for forhandlinger etter jul, sier Ropstad.

KrF vil kreve store gjennomslag for barnefamiliene.

– Skal KrF gå i regjering må vi få tydelige gjennomslag på våre hjertesaker. Det handler blant annet om familienes valgfrihet, gjennomføre en likeverdsreform som sikrer et samfunn med plass for alle, sterke fellesskap som bygges nedenfra og at vi tar tak i vår tids globale utfordringer på klima og fattigdom, sier Ropstad.

Ny strid om bompenger

Bil, bompenger og klimapolitikk kommer til å bli et av de vanskeligste områdene i sluttfasen av sonderingene, og dersom partiene bestemmer seg for å gå over til forhandlinger om en regjeringsplattform på nyåret.

UNDER PRESS: Kjell Ingolf Ropstad vant veivalget. Nå må han levere et resultat som begge sider i KrF kan leve med. Foto: Roald, Berit

Da Høyre, Frp og Venstre forhandlet på Jeløya for et år siden, ble de enige om å «fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere bompengebelastningen for bilistene».

Selv om bilistene betaler stadig mer i bompenger har bevilgningene til veiformål økt, slik at andelen av de totale bevilgningene til veg som kreves inn fra bilistene går med.

Flere kilder i Fremskrittspartiet sier uavhengig av hverandre at det blir svært viktig for partiet å få gjennomslag på dette området.

Samtidig slår flere kilder i KrF og Venstre fast at de totale utslippene av klimagasser fra transportsektorene må ytterligere ned. For å nå målet ønsker de å fortsette omleggingen av bilavgiftene, slik at det blir dyrere med biler som forurenser.

– Vi skal lytte til hva Frp vil, så får vi se hva sluttresultatet blir, sier Venstre-nestleder Terje Breivik.

Dermed er konfliktlinjene mellom partiene de samme som holdt på å skape regjeringskrise ett år før forrige stortingsvalg. Også denne gangen ser det ut til at det blir tøffe tautrekkinger mellom partiene hvor avgifter på bil-, drivstoff og bompenger veies opp mot krav om utslippskutt i klimapolitikken.